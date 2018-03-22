Пилоту удалось запустить отказавший двигатель в нескольких метрах от земли

Неожиданно пропеллер перестал крутиться, и самолет начал падать.

Американский пилот Чад Барбер опубликовал видео, в котором у него отказывает двигатель во время полета. Запустить его он смог только в нескольких метрах от земли, сообщает РИА Новости.

Барбер выполнял фигуры высшего пилотажа в небе над Корал Спрингс во Флориде на своем биплане Pitts. Неожиданно пропеллер перестал крутиться, и самолет начал падать.

Пилот сумел направить его к дороге, на которую мог бы приземлиться, однако в последний момент двигатель все-таки запустился. Барбер издал радостный крик и продолжил полет.

"Моей первой реакцией было отрицание, потому что раньше я слышал, как "захлебывается" двигатель, но заглох он впервые, — рассказал он в интервью Daily Mail. — Я бы сказал, что многие годы полетов готовили меня к таким ситуациям, но на самом деле ты не может подготовиться к неожиданному, как раз потому, что оно такое — неожиданное".

Барбер отметил, что смог сохранить спокойствие, и это помогло ему принять адекватное решение и направить самолет к подходящему для посадки месту.

"Надеюсь, это никогда не произойдет со мной или с кем-то еще", — добавил он.

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