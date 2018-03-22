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В Атырауской области спасли провалившихся под лед детей

Трагедия произошла из-за детской шалости на льду.

Фото : ДЧС Атырауской области22 марта 2018, 14:19

Спасателям области поступил вызов о том, что под лед реки Шора (Курмангазинский район) провалились четверо детей, передает patrul.kz.

Трагедия произошла из-за детской шалости на льду. Школьники (3 мальчика и девочка) переходили на другой берег, играли, бегали по льду. Лед резко треснулся и один из детей провалился, следом под лед ушли и остальные.

Благодаря оперативным действиям спасателей Курмангазинского района Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда и ОЧС Курмангазинского района дети были спасены. Они были сильно напуганы. Спасатели успокоили ребят и оказали им первую помощь.

Местные спасатели просят родителей не оставлять детей без присмотра и напоминают о том, что в весеннее время лед может провалиться в любой момент.


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