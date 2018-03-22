В жилых массивах Астаны продолжатся народные гулянья, приуроченные к Наурызу

Зрители смогут принять участие во флешмобах, спортивных состязаниях по поднятию гирь, перетягиванию каната, армрестлингу и увидеть показ национальных традиций и обрядов.

В Астане народные гулянья в честь Наурыз мейрамы состоятся 21 марта в 11.00 в жилых массивах «Пригородный» и «Уркер», 22 марта в 11.00 в жилых массивах «Коктал-1» и «Ондирис», а 23 марта в 12.00 в микрорайоне «Сарайшык». Об этом Zakon.kz сообщили в управлении культуры и спорта столицы.

Жителей районов ожидают концертные программы с участием звезд отечественной эстрады Клары Толенбаевой, Досымжана Танатарова, Аскара Жайлаубаева, групп «Дабыл», «Сарыарка», «Дәуір», «Ретро», «БУМ», популярных трио «Аламан» и «Z», инструментальных коллективов «Диарт» и «Бастау», квартета «Art Music».

Свое творчество для гостей мероприятия представят победители международных фестивалей, солисты Государственной академической филармонии Астаны Перизат Турарова, Жанаргуль Рахаткызы, Жаксыкельды Маясаров, лауреат международных и республиканских конкурсов, солистка Президентского оркестра Айзат Карабекова, талантливый домбрист Курмангазы Байтасов вокалисты Мадина Ахметова, Олжас Сабижан, Айгерим Хасанова, Асем Омарова, Айдана Смаханова, Бауржан Нурумбетов и артисты танцевального ансамбля «Іңкәрім».

Зрители смогут принять участие во флешмобах, спортивных состязаниях по поднятию гирь, перетягиванию каната, армрестлингу и увидеть показ национальных традиций и обрядов.

Посетителей ожидают вкусные угощения: наурыз-коже, плов и баурсаки.

Ранее народные гулянья состоялись в жилых массивах «Железнодорожный», «Интернациональный», «Промышленный» и «Мичурино».

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