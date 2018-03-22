Саркози заявил, что его обвиняют без вещественных доказательств

Бывший президент также попросил суд предоставить ему другой статус — свидетеля-подозреваемого.

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что обвинения, предъявленные ему по делу о финансировании президентской кампании 2007 года, не подкреплены вещественными доказательствами, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro.

"Я обвинен без каких-либо вещественных доказательств — на основе заявлений Муамара Каддафи, его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и Зиада Такиеддина", — приводит газета слова Саркози. Он добавил, что во время задержания "наглядно обличил ложь Такиеддина".

Бывший президент также попросил суд предоставить ему другой статус — свидетеля-подозреваемого, пишет газета. Такой статус специфичен для французской судебной практики: подозреваемый проходит по делу как свидетель, но может стать обвиняемым на основании решения суда или по собственной инициативе.

Утром 20 марта Саркози задержали в пригороде Парижа Нантере, в офисе службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями OCLCIFF, куда его вызвали в рамках расследования. Вскоре после полуночи он уехал из Нантера, чтобы переночевать дома, а на следующий день допрос продолжился. После его завершения Саркози покинул здание OCLCIFF.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось, что власти Ливии передали на нужды президентской кампании Саркози 50 миллионов евро. С тех пор продолжаются судебные разбирательства.

В 2016 году по этому делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого тогда был Саркози, чемоданы с наличными на пять миллионов евро. По словам Такиеддина, дважды он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!