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Чиновник отсудил 22 млн у Минтранса за то, что вместо него повысили женщину

Мужчина подал в суд ещё в 2011 году, но получить положительное решение удалось только сейчас.

Фото : imgur22 марта 2018, 15:05

Сотрудник Министерства транспорта Австрии Питер Францмайер подал в суд по поводу дискриминации после того, как должность, на которую он рассчитывал, отдали его коллеге-женщине — Урсуле Зехнер. Возмущённый мужчина подал в суд на ведомство и заявил, что у Зехнер было гораздо больше преимуществ заполучить должность только потому, что она женщина, пишет Лайф.

С жалобой он обратился ещё в 2011 году, и только спустя семь лет ему удалось добиться справедливости. Федеральный суд Австрии обязал выплатить Францмайеру компенсацию в размере $390 тыс. — в эту сумму входит разница в зарплате, которую он мог бы получить при повышении, а также компенсация за моральный ущерб.

Занимавшая на тот момент пост министра транспорта Дорис Буре заявила, что при назначении Зехнер не было никакой дискриминации по половому признаку и назначение её на должность было выполнено в соответствии с законом.

"В связи со сложившейся ситуацией хочется надеяться, что нынешнее решение не поставит под сомнение принцип повышения женщин по службе" - Дорис Буре.

После завершения работы в министерстве Францмайер в течение четырёх лет проработал адвокатом, а в 2016 году был назначен главой администрации города Велс. В марте нынешний министр транспорта Норберт Ховер назначил мужчину на должность руководителя совета директоров государственной компании ASFiNAG, занимающейся строительством и обслуживанием автомагистралей.


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