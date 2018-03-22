НОК опубликовал в соцсетях видеообращение.

Известные спортсмены поздравили казахстанцев с Наурыз мейрамы. Видеоролик с обращением атлетов опубликовал в соцсетях Национальный олимпийский комитет РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, фигурист Денис Тен пожелал казахстанцам много положительных эмоций, счастья, любви и благополучия. «Новый год - новое начало. Желаю каждому из вас не опускать руки и всегда двигаться дальше!» - сказал он.

Серебряный призер Олимпийских игр, боксер Василий Левит пожелал, чтобы Наурыз принес в дома казахстанцев благополучие, радость и добро. «Желаю весеннего тепла и радости жизни. Желаю крепкого и долгих лет жизни», - отметил Василий.

Фристайлист Дмитрий Рейхерд пожелал побольше активных выходных дней. «Достижение малых и великих целей. Посвящаю свои победы тебе, Казахстан!» - сказал он.

Помимо них к казахстанцам обратились борец греко-римского стиля, серебряный призер чемпионата мира 2017 года Демеу Жадраев, лыжница, победитель Универсиады-2017 Анна Шевченко, дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Елдос Сметов, борец, дважды серебряный призер Олимпийских игр Гюзель Манюрова, тяжелоатлет, чемпион мира Александр Зайчиков, фристайлист, победитель этапов Кубка мира Дмитрий Рейхерд, конькобежцы Федор Мезенцев и Денис Кузин, фристайлистка Жанбота Алдабергенова, пловец, чемпион Олимпийских игр Дмитрий Баландин, теннисист Кирилл Герасименко, лыжник Алексей Полторанин, шорт-трекист Абзал Ажгалиев, велогонщик Алексей Луценко, многоборцы Елена Потапенко, Павел Ильяшенко и Владислав Сухарев, теннисистка Зарина Дияс, боксер Абылай Жусупов.

Напомним, Наурыз был запрещен советской властью в ходе борьбы с пережитками «прошлого» в 1926 году. Таким образом, Наурыз не праздновался всенародно с 1926 года по 1988 год. Официально этот праздник был учрежден Указом Президента Казахской ССР от 15 марта 1991 года «О народном празднике весны - «Наурыз мейрамы», в соответствии с которым 22 марта был объявлен праздничным днем. С 2001 года Наурыз объявлен государственным праздником, а с 2009 года праздник отмечается 3 дня подряд, начиная с 21 марта. Эти три дня в Казахстане объявлены нерабочими.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!