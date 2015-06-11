Представительницы казахстанской женской борьбы без формы

11 июня 2015, 13:13
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Представляем представительниц нашей борьбы в нежных, женственных образах.
Жулдыз ЭШИМОВА, 27 лет, участница лондонской Олимпиады, неоднократный призер чемпионата мира и Голден Гран-при, победительница Кубка Мира-2011.



Гулмарал ЕРКЕБАЕВА, 20 лет, неоднократный призер Гран-при, бронзовый призер чемпионата Азии.



Татьяна Аманжол, 30 лет, участница пекинской Олимпиады (5-е место), неоднократная победительница Голден Гран-при, трехкратная чемпионка Азии.



Зульфия ЯХЪЯРОВА, 25 лет, чемпионка Азии среди кадетов, чемпионка Азии среди юниоров (2009), серебряный призер юниорского чемпионата мира.



Альфия ШЫНДАУЛЕТОВА, 25 лет, неоднократный призер Гран-при и международных турниров.



Айжан ИСМАГУЛОВА, 26 лет, бронзовый призер чемпионата Азии, серебряный призер Гран-при «Александр Медведь-2014».



Екатерина ЛАРИОНОВА, 21 год, чемпионка мира среди кадетов и неоднократный призер юношеского чемпионата мира и первенства Азии.



Элеонора АБУТАЛИПОВА, 23 года, чемпионка мира среди юниоров, неоднократный призер Гран-при.



Гузель МАНЮРОВА, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионатов мира.



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