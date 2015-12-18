Самые красивые серфингистки мира

Девушки, покорившие волны – в совместном спецпроекте Sports.ru и «Каро Премьер».

Алана Бланчард, 25 лет

Гавайская принцесса, о который слышали даже те, у кого в жизни случается только интернет-серфинг. Алана впервые встала на доску, когда ей было 4 года, а в 9-летнем возрасте уже вовсю рассекала на соревнованиях самого разного уровня. Подростком, катаясь с лучшей подругой Бэтани Хэмилтон, Алана стала невольной свидетельницей того, как Бэтани лишилась левой руки в результате нападения тигровой акулы. Бланчард поддерживала подругу в трудный период и помогла ей вернуться в серфинг.

Сейчас Бланчард разрабатывает дизайн купальников, становится героиней сценариев голливудских фильмов и не покидает сны редакторов мужского глянца: FHM, Men’s Health и многие, многие другие постоянно включают ее в рейтинги самых сексуальных женщин планеты.

Квинси Дэвис, 20 лет

Королями и королевами серфинга, как правило, становятся те, кто родился на югах. Квинси родилась и выросла в Нью-Йорке, но повезло, что в правильной семье. Родители девочки так сильно любили серфинг, что прикупили себе дом в Пуэрто-Рико, где проводили вполне морозные нью-йорские зимы. Маленькая Квинси долгое время соревновалась с парнями (девушек с похожим увлечением вокруг не было). Взрослой Квинси находить соперниц уже проще, но парни в восторге по-прежнему.

Лани Доэрти, 22 года

Лана родилась на Мауи – втором острове Гавайского архипелага – и с младенчества наблюдала за тем, как папа каждый день покоряет Тихий океан. Доска, гидрокостюм, татуировки – вы знаете, кого в этом винить.





Майя Габейра, 28 лет

Бразильская фурия, вся жизнь которой – борьба. Тяжелая форма астмы, проблемы со спиной, переломанные кости – ничего это не помешало ей добиться успеха.

– Однажды я сломала нос на входе в бочку. В воде доска отскочила мне в прямо лицо. Когда я всплыла на поверхность, то почувствовала, как из раны течет кровь. У меня начало темнеть в глазах. Я подняла руку и увидела Эральдо Гуэйроса (партнер Майи – Sports.ru), который проезжал мимо на гидроцикле; как только мы встретились глазами, я потеряла сознание. Очнулась я только в скорой помощи; рядом со мной была мама, а отец встретил нас уже в больнице. Мой первый вопрос был: «Когда я смогу вернуться на воду?» Судя по всему, именно этот вопрос я всегда задавала первым после каждой своей травмы.

Если вам нужно будет рассказать друзьям, чем крута эта леди, всего одним предложением – вот оно: в 2010 году Маяй Габейра покорила самую высокую волну, на которую когда-либо забирались женщины – 14 метров. На всякий случай: 14 метров – это четырехэтажный дом.

Коко Хо, 24 года

Гавайи, старший брат-серфер, первый рекламный контракт в 8 лет, первый чемпионат мира в 17 – обычная история. Необычная – обнаженная съемка в ежегодном Body Issue великого журнала ESPN. Теперь я знаю, кто занимается лучшей профессией на свете – парни, которые фотографировали и снимали эту пышку на видео.





Сара Мэйсон, 20 лет





Если за последний год вы стали думать, что Новая Зеландия – это только про регби, вы стали думать совершенно верно. Но между регбийными матчами – огромные перерывы, и лучше всего их проводить, глядя на местных повелительниц волн. Сара Мэйсон среди них главная.





Лейки Петерсон, 21 год

В ближайшем абзаце – самая буржуазная история о том, как можно прийти в спорт. Когда Лейки было пять лет, ее родители решили взять детей в охапку и рвануть в кругосветное путешествие на целый год. Во время южной части этих сказочных странствий Лейки впервые встала на доску. Вернувшись домой, она забросила серфинг, но на старте тинэйджерства – в 12 лет – вернулась и пошла резко вверх. Сейчас яркая калифорнийская барышня – один из лидеров мирового рейтинга и обладатель рекламных контрактов с такими монстрами, как Nike и Toyota.





Даллас Фрайдей, 29 лет

Королева вейкбординга из Флориды – для тех, кто не в теме, это когда ты на доске покоряешь препятствия, но вперед тебя тянет не стихия, а катер. Даллас была названа в честь города, где вырос ее отец – правда, не того, где кладет слэмданки Дирк Новицки, или щелкает клюшкой Валерий Ничушкин, а крошечного городишки в Северной Калифорнии.

Ах да, Фрайдей тоже становилась героиней обнаженного номера ESPN. Операторов, которые работали с ней, мы ненавидим, кажется, сильнее остальных.

Бонус. Тереза Палмер

В свеженьком боевике «На гребне волны» актриса исполнила роль Самсары – девушки из необычной банды воров, которые увлекаются экстремальными видами спорта и применяют свои умения при каждом ограблении. Для Терезы это была первая роль после рождения сына, но почти все трюки отважная австралийка исполнила самостоятельно.

Фото: Instagram.com/alanarblanchard; quincydavis; lani_doherty; maya; xococoho; lakeypeterson; dallasfriday; facebook.com/SarahMason