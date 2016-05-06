Генерал-майор Махмут Телегусов: Патриотом страны и хорошим солдатом за месяц не становятся

К чему сегодня должны быть готовы Вооруженные Силы Казахстана? Способна ли наша армия защищать свое Отечество от внешних угроз, от террористов и экстремистов? На эти и другие вопросы отвечает накануне Дня защитника Отечества заместитель председателя Президиума РОО «Совет генералов», генерал-майор Махмут Телегусов – Zakon.kz

- Махмут Утегенович, за 33 года воинской службы вы, можно сказать, прошли все офицерские должности, командовали взводом, ротой, батальоном, полком, дивизией, были начальником штаба разведывательного батальона, мотострелкового полка, танковой дивизии, заместителем командующего округом и Аэромобильными войсками. Как бы вы охарактеризовали современные Вооруженные Силы Казахстана, к чему они должны быть готовы?

- В современных условиях военно-политической и экономической напряженности в мире, Вооруженные Силы Казахстана должны быть готовы не только к самостоятельному отражению угроз, исходящих от международных террористов, но и угроз межгосударственных военных конфликтов. Такое требование было определено в военной доктрине Казахстана, которая была разработана с участием военного руководства нашей страны и утверждена Президентом. Также в ней определено, что конфликты средней интенсивности и военные конфликты с участием коалиции государств маловероятны. По этой причине мои коллеги увлеклись обучением войск проведению специальных операций по уничтожению бандформирований, вооруженных стрелковым оружием и не имеющих авиации, современных реактивных систем и мощных групповых войск. И только с началом этого года по решению министра обороны Тасмагамбетова и по инициативе начальника Генерального штаба генерал-полковника Жасузакова впервые проведены стратегические командно-штабные учения по крупномасштабным операциям с целью отражения современных внешних угроз.

К тому же события на Ближнем Востоке, Украине, продвижение НАТО к границам наших стратегических партнеров по военно-экономической безопасности - России и Беларуси, наличие спорных территорий в странах постсоветских государств и обострение военно-политической обстановки на тихоокеанском регионе усиливают вероятность возникновения военных конфликтов с участием коалиции государств. Международные военные эксперты не исключают наличие в мире начального этапа гибридных войн с участием Пятых колон и продолжения агитационной работы и революционного метода «арабской весны». К сожалению, не согласиться с такими выводами и утверждениями с каждым днем становится все труднее и труднее. Поэтому руководство Вооруженных Сил Казахстана должно наверстать упущенное за время работы их предшественников, которые допустили коррупционные скандалы и перекосы в кадровой политике в Центральном аппарате Министерства обороны. Только лишь честное служение Родине, сплоченность и единство всех казахстанцев, и сильный Казахстан смогут дать отпор и защитить территориальную целостность нашего государства от внешних и возможных новых угроз нашему суверенитету.

- Как-то вы говорили, что нам необходимо увеличить закупки стратегического вооружения, поскольку в Казахстане на вооружении находится в основном техника третьего поколения, а в целом в мире уже принята военная техника пятого поколения, на подходе шестое. Как решается этот вопрос?

- Об этом, прежде всего, говорил Президент Нурсултан Назарбаев и продолжает неустанно требовать от руководства Вооруженных Сил Казахстана исполнения своих поручений. Создание профессиональной армии и обеспечение ее современным вооружением и боевой техникой является приоритетом обороны страны и дальнейшего развития ВС РК. Так определил наш Верховный Главнокомандующий на закрытом заседании Совета безопасности еще в 2000 году, в котором я тоже принимал участие как командир дивизии. Поручив руководству Министерства обороны разработать программу развития Вооруженных Сил Казахстана до 2010 года, глава государства сказал тогда: «Как бы не было трудно стране, на содержание армии и ее развитие мы найдем деньги. Вы, военные, научитесь их считать и использовать в интересах обороны страны». Такие слова и такое напутствие надолго запоминаются всем тем, кому небезразлична судьба страны и ее Вооруженных Сил.

- Наверное, поэтому вы еще при службе не раз поднимали вопросы пагубности создания своих команд по интересам в Министерстве обороны, разоблачали командование Аэромобильных войск и руководство военного ведомства в казнокрадстве и открытом подрыве боеготовности нашей армии...

- Было такое. Помню, при работе в комиссии Счетного комитета по проверке законности расхода военного бюджета 2007 года, мы с ревизорами Счетного комитета выявили ущерб, нанесенный дальнейшему развитию ВС РК на 50 млрд. тенге. На такие баснословные деньги модернизированы артсистемы, передвижные средства связи, бронетранспортеры и средства ПВО. Они на вооружении с 1960 года.

В нынешних условиях обеспечение Вооруженных Сил новейшими системами стратегического вооружения остается приоритетом обороны и основой их дальнейшего развития и военной мощи государства в целом. Стратегическое вооружение также служит главным сдерживающим фактором против развязывания в отношении нашей страны современных военных конфликтов низкой, средней и высокой интенсивности. В настоящее время руководством Министерства обороны уже приобретено несколько дивизионов ЗРК-С-300М и грузовые самолеты дальнего действия, закуплены десятки истребительной и штурмовой авиации поколения 4++ и 5-го поколения. События в Югославии, Афганистане и Ираке, а позже в грузино-российском конфликте, Ливии и Сирии подтвердили, что именно авиация и системы ПВО играют важную роль в современных военных конфликтах любой интенсивности.

- В советское время служба в армии была почетной обязанностью каждого молодого человека, настоящей школой патриотизма, любви к родной сторонушке, а профессия военного была престижной, уважаемой, мужественной. Это говорило об уровне отношения к своей Родине. Почему сейчас этого нет?

- Без всяких преувеличений могу сказать, что в армию в основном идут служить наиболее мужественные, с высоким чувством патриотизма солдаты и офицеры – верные сыны Отечества. Весь балласт отсеивается и отмазывается до пересечения порога департаментов по делам обороны. Кто не хочет служить, силком никто заставлять не собирается. В основном это молодежь, привыкшая к роскошной и разгульной жизни, для которых не существуют ценностей, заложенных старшим поколением.

Престиж воинской службы в первую очередь зависит от кадровой политики Министерства обороны, честного служения Родине высшими армейскими чинами и сильной социальной защищенности военнослужащих. В 2009 году РОО «Совет генералов» на основе социологического опроса военнослужащих МО, пограничных и внутренних войск, результатов сравнительного анализа социальной защищенности военнослужащих стран ближнего и дальнего зарубежья, выпустил сборник «Защита прав и законных интересов военнослужащих РК», где правительству и руководству заинтересованных госорганов было предложено принять государственную программу по обеспечению жильем военнослужащих. Но представители МО РК посчитали выгодным для страны выплату компенсации военнослужащим за наем жилья в размере от 18000 и до 70000 тенге в месяц на каждого члена семьи военнослужащего. В год государство за наем жилья военнослужащими ВС, других войск и воинских формирований перечисляет арендодателям до 30 млрд. тенге.

Совет генералов считает, что наиболее результативным и малозатратным будет строительство на эти средства порядка ста многоквартирных домов. В распоряжении 25 воинских гарнизонов, где размещены воинские части МО, Национальной гвардии и пограничных войск, имеются свободные земельные участки. За год каждое ведомство имеет возможность построить в каждом гарнизоне 4-5 стоквартирных домов и обеспечить жильем до 10 тысяч военнослужащих. Это улучшит материальное положение 40 тысяч членов их семей.

По долгу своей общественной работы, я часто встречаюсь с военнослужащими и сотрудниками силовых структур по разъяснению антикоррупционной стратегии государства. На вопрос, кто имеет кредиты, поднимают руки до 90 процентов присутствующих. И это при их заработной плате от 60 до 80 тысяч тенге в месяц. То есть наши защитники Отечества, имея безработных членов семьи, детей, престарелых родителей, берут кредиты на оплату учебы, на лечение стариков и так далее и попадают в кабальные условия. На наш взгляд, это главная причина участившихся сегодня случаев суицида среди военных и отсутствие желания добросовестно и честно служить своей Родине.

Если мы хотим поднять престиж воинской службы и повысить авторитет военнослужащих, необходимо законодательно установить им кредитование в размере не более 5-7 процентов годовых. Супруга военнослужащего, скитаясь с ним по гарнизонам, не может устроиться на работу и иметь постоянное место прописки. В итоге она не имеет пенсионных отчислений на обеспечение своей старости, лишается права участвовать в программе «Доступное жилье-2020». В случае гибели военнослужащего при исполнении служебных обязанностей, его семье выделяются 60 денежных окладов, а выделение жилья в таких случаях законом не предусмотрено. Не могут претендовать супруги и на пенсионные выплаты в размере 50 процентов от общего объема, если умирает по болезни муж - пенсионер из числа военнослужащих, как было раньше.

Поэтому Совет генералов постоянно говорил на всех уровнях, что все военнослужащие должны обеспечиваться пенсионными выплатами за счет государства. И вот спустя 10 лет такие поправки введены в пенсионное законодательство. Думаю, парламентариями будут приниматься социально защищающие законы, если женщины из числа депутатов будут регулярно встречаться в дальних гарнизонах с членами семей военнослужащих. Такая практика позволит им вникнуть во все тяготы и лишения воинской службы, которые переносят семьи военнослужащих.

- Почему наша доблестная армия до сих пор комплектуется в основном выходцами из аула? Почему отпрыски высокопоставленных чиновников и успешных бизнесменов избегают почетной обязанности служить Родине, и государство проявляет к ним непонятные послабления?

- На этот вопрос я наполовину уже ответил. Молодежь, привыкшая к роскоши и достатку, не пойдет тянуть солдатскую ношу, а их родители считают, что им лучше пройти армию заочно или заплатить 300 тысяч тенге за месячные курсы молодых солдат для получения военного билета в военно-технических школах. Считаю, такие учреждения не содействует накоплению профпригодного мобилизационного резерва на случай войны. Что может солдат, который всего лишь полсрока учится ходить строевым шагом и выстреливший из автомата 3 патрона для допуска к принятию военной присяги?! Патриотом страны и профессионалом-специалистом за месяц не становятся.

Кроме того, у нас не работает на системной основе военно-патриотическое воспитание. Курсанты военных кафедр не смогли мне ответить, кто такие Талгат Бегельдинов и Сагадат Нурмагамбетов! Этим все и сказано. В условиях развивающегося первого этапа гибридной войны, информационного воздействия на умы нашей молодежи, усиливающейся пропаганды религиозного экстремизма и сепаратизма, необходимы патриотические центры. Нужны телевизионные каналы, сайты и документальные фильмы, пропагандирующие героизм казахстанцев в Великой Отечественной войне, отражающие ее страшную действительность. Это будет содействовать укреплению общенациональных ценностей и участию всех казахстанцев в патриотическом акте «Мәңгілік ел».

Совет генералов в год 75-летия массового подвига воинов-казахстанцев при битве за Москву, на военно-исторической конференции с участием преподавателей военных кафедр вузов и начальной военной подготовки школ Алматы создал патриотическое движение «Мәңгілік Ел». Однако очевидно и другое - без поддержки акиматов городов и областей трудно будет достичь намеченных целей.

- Что сейчас является реальной властью в казармах казахстанской армии – неуставные взаимоотношения, то есть «дедовщина» или отцы-командиры? Не принижена ли у нас роль института офицеров воспитательных структур?

- В частях, где все - от командира отделения до командира бригады - являются примером честного служения Родине, справедливой требовательности с уважением человеческого достоинства, дедовщины быть не может. В пресловутой отарской дивизии в 90-е годы я командовал 55 гвардейским полком и у нас каждый офицер, и каждый солдат чувствовал себя достойным защитником Отечества и личностью. При всей нашей жесткой требовательности, они гордились своей частью, своим воинским коллективом, сплоченностью и взаимоуважением. Не сочтите за нескромность, но солдаты, сержанты, офицеры и женщины военнослужащие полка, уволенные в запас, каждый год собираются в Алматы и приглашают меня, до сих пор называя командиром. Три года полк был лучшим полком в составе дивизии. В воспитательной работе нет мелочей. Офицер, не умеющий воспитывать подчиненных в рамках уставных правил, стрелять, показать образцово строевые приемы на плацу и служить примером на спортивных снарядах и сочетать отцовскую заботу с требовательностью, честностью и справедливостью, не может быть командиром, командующим, генералом. Если в воинской части есть дедовщина, значит, не перевелись еще подобные горе-командиры. Командирская должность очень трудная, но почетная и на этих должностях должны быть преданные военному делу, мужественные и достойные офицеры.