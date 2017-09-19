За полугодие в Казахстане умерло около 1900 младенцев

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-июле 2017 года умерло 949 младенцев или 50,6% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 435 или 23,2%, от болезней органов дыхания – 117 или 6,2% и от несчастных случаев, отравлений и травм – 100 или 5,3%. За январь-июль 2017 года коэффициент младенческой смертности составил 8,42 случаев на 1000 родившихся.

За январь-июль 2017 года в республике зарегистрировано 1876 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 15,2%.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-июль 2017 года составило 222,8 тыс. человек, что на 6,5% меньше, чем за соответствующий период 2016 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,27 родившихся.





Естественный прирост населения республики по сравнению с январем-июлем 2016 года снизился на 15,3 тыс. человек или на 9,5%, и составил 145,5 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,89 человек.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 77,3 тыс. человек, что на 0,4% меньше, чем в январе-июле 2016 года. Общий коэффициент смертности составил 7,38 умерших на 1000 человек.