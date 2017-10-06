Сергей Лавров наградил Марата Тажина орденом Дружбы

В ходе официального визита министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров вручил «Орден дружбы» первому заместителю руководителя администрации Президента РК Марату Тажину, передает передает BNews.kz





Орден Дружбы — государственная награда Российской Федерации. Учрежден указом президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442.





Орденом Дружбы награждаются граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, а также за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.



