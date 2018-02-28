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Законодательство РК
17:59 28.02.2018

Освобожден от должности председатель Комитета внутреннего госаудита МФ РК

Zakon.kz Zakon.kz
А. Сарсенов был освобожден приказом министра.

А. Сарсенов освобождается от должности председателя Комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов РК, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

"Приказом министра финансов РК Сарсенов Аниятулла Умирзакулы освобождается от должности председателя Комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов РК", - говорится в сообщении.

А. Сарсенов родился 25 апреля 1969 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алма-Атинский институт народного хозяйства (1990)

Специальность «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности»

· Казахский государственный юридический университет (2000)

Специальность «Юриспруденция»

Трудовой стаж:

· Ведущий специалист фирмы «Казахпроминторг» Республиканского объединения «Казахинторг», ведущий специалист Управления внешней торговли Казпотребсоюза, ведущий специалист Республиканского объединения «Казкоопвнешторг» (07.1989-09.1991);

· Директор по экономическим вопросам Совместного предприятия «Казамман» Министерства народного образования КазССР (09.1991-09.1992);

· Начальник сельскохозяйственного производства и заготовок, заместитель директора Опытно-экспериментального пищекомбината Казпотребсоюза (10.1992-03.1994);

· Исполнительный директор, директор Республиканского хозрасчетного предприятия «Казкоопагро» (03.1994-12.1995);

· Старший референт по хозяйственным вопросам Посольства Республики Казахстан в Великобритании, Лондон (01.1996-07.1996);

· Советник Правления по коммерческой деятельности Казпотребсоюза (07.1996-03.1997);

· Заместитель Начальника Налогового отдела по Алмалинскому району города Алматы (03.1997-02.1998);

· Заместитель Председателя Налогового комитета по городу Алматы (02.1998-06.2002);

· Начальник Департамента финансовой полиции по городу Алматы, Заместитель Председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (06.2002-04.2005);

· Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК (06.2005-06.2006);

· Руководитель Департамента по финансовому мониторингу по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (12.2008-02.2017);

· Председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК (с 14.02.2017)

Анастасия Московчук
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