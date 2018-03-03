Бывший глава костанайского филиала «Казахавтодор» осужден на семь лет

В Костанайском городском суде №2 огласили приговор по уголовному делу в отношении экс-директора местного филиала "Казахавтодора", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Нурлану Молдатаеву были предъявлены обвинения ст. 189 ч.4 п.2 УК РК. По версии следствия подсудимый, использовал свое служебное положение и при пособничестве директора ТОО "Стройгазсервис ЛТД" Н. Науменко из корыстных побуждений совершил хищение вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что 27 октября 2016 года и 29 ноября 2016 года между Костанайским областным филиалом АО НК "КазАвтоЖол" (заказчик) и КОФ РГП "Казахавтодор" (подрядчик) были заключены дополнительные соглашения к договору на выполнение работ по содержанию автодорог республиканского значения на общую сумму 174 млн тенге.

Для освоения указанных бюджетных денежных средств, согласно условиям заключенного договора и годового производственного плана, необходимо было выполнить дополнительные объемы работ по зимнему содержанию дорог республиканского значения по Костанайской области в срок до 31 декабря 2016 года, путем закупа материалов и горюче-смазочных материалов, сообщили в суде.

Кроме того, по мнению обвинения, в декабре 2016 года Молдатаев задался преступным замыслом совершения хищения в особо крупном размере вверенного чужого имущества "Казахавтодор" путем присвоения. Тем самым, Молдатаев, зная о документальном списании в декабре 2016 года 220 тысяч литров дизельного зимнего топлива, реализовал преступный замысел, направленный на хищение вверенного чужого имущества, принадлежащего КОФ РГП "Казахавтодор".

"Используя свое служебное положение, под предлогом возврата долга перед ТОО "Стройгазсервис ЛТД" и тем самым введя в заблуждение относительно действительных фактов, получил лично от последнего талонами дизельное топливо по накладным на 220 тысяч литров на общую сумму 41 305 676 тенге", - рассказали в суде.

В последующем Молдатаев добытые незаконным путем деньги не использовал на работы по выполнению текущего содержания автомобильных дорог, а присвоил их себе. Кроме этого, чтобы скрыть факт хищения, Молдатаев при пособничестве Науменко, составил фиктивные акты приема передачи 220 тысяч литров дизельного зимнего топлива в ТОО "Стройгазсервис ЛТД" по представленным Науменко доверенностям и накладным. Подписав данные фиктивные документы, он представил в бухгалтерию КОФ РГП "Казахавтодор" для документального учета возврата займа.

Приговором суда Нурлан Молдатаев признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК, и ему назначено наказание 7 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.