21 мая истекает срок представления очередной налоговой отчетности и уплаты налогов

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 21 мая 2018 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

Декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам за апрель 2018 года по ф. 320.00;

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за апрель 2018 года по ф. 328.00;

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в апреле 2018 года) по ф. 851.00;

Декларацию по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме за 2018 год при получении экологического разрешения в апреле 2018 года).

и не позднее этого же срока должны быть уплачены в бюджет:

НДС в Евразийском экономическом союзе за апрель 2018 года;

Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за апрель 2018 года. 1

Нашими авторами уже подготовлены и размещены в информационной системе «Параграф» примеры построчного заполнения отдельных форм налоговой отчетности, которыми можно воспользоваться при заполнении деклараций в 2018 году.

Для удобства пользования и быстрого нахождения необходимой информации о представляемых формах отчетности за 1 квартал 2018 года предлагаем воспользоваться таблицей, в которой имеются сведения о требованиях по представлению налоговой отчетности в соответствии с Налоговым кодексом, правилах составления форм и примерах их построчного заполнения.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.