24 и 25 мая истекает очередной срок уплаты налогов и платежей

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок до 25 мая 2018 года (то есть не позднее 24 мая) уплачивается ИПН с доходов за апрель 2018 года:

- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями;

- предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК;

- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, деятельность которого не приводит к образованию постоянного учреждения в РК.

Затем, в срок не позднее 25 мая 2018 года необходимо уплатить:

КПН, авансовые платежи за май 2018 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в апреле 2018 года;

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в апреле 2018 года:

- доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты)

- доходам нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости;

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в апреле 2018 года;

НДС за 1 квартал 2018 года

Рентный налог на экспорт за 1 квартал 2018 года;

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 1 квартал 2018 года;

Налог на добычу полезных ископаемых за 1 квартал 2018 года;

Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 1 квартал 2018 года;

Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме за 1 квартал 2018 года;

Социальный налог за апрель 2018 года;

Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 мая 2018 года;

Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 мая 2018 года;

Налог на игорный бизнес за 1 квартал 2018 года;

Дополнительный платеж по налогу на игорный бизнес за 1 квартал 2018 года;

Фиксированный налог за 1 квартал 2018 года;

Плата за пользование земельными участками:

- текущий платеж по сроку не позднее 25 мая 2018 года

- сумма платы недропользователей за фактический период действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, если ее срок истек в 1 квартале 2018 года и после 1 февраля

- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в апреле 2018 года

- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в апреле 2018 года;

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за 1 квартал 2018 года;

Плата за эмиссии в окружающую среду, текущий платеж по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения за 1 квартал 2018 года;

Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК при получении разрешения в апреле 2018 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за апрель 2018 года;

Обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в апреле 2018 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, КФХ, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в апреле 2018 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в апреле 2018 года;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в апреле 2018 года;

Социальные отчисления за апрель 2018 года;

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в апреле 2018 года.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.