25 мая истекает очередной срок уплаты налогов и платежей
Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что в срок до 25 мая 2018 года (то есть не позднее 24 мая) уплачивается ИПН с доходов за апрель 2018 года:
- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями;
- предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК;
- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, деятельность которого не приводит к образованию постоянного учреждения в РК.
Затем, в срок не позднее 25 мая 2018 года необходимо уплатить:
КПН, авансовые платежи за май 2018 года;
КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в апреле 2018 года;
КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в апреле 2018 года:
- доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты)
- доходам нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости;
ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в апреле 2018 года;
НДС за 1 квартал 2018 года
Рентный налог на экспорт за 1 квартал 2018 года;
Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 1 квартал 2018 года;
Налог на добычу полезных ископаемых за 1 квартал 2018 года;
Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 1 квартал 2018 года;
Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме за 1 квартал 2018 года;
Социальный налог за апрель 2018 года;
Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 мая 2018 года;
Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 мая 2018 года;
Налог на игорный бизнес за 1 квартал 2018 года;
Дополнительный платеж по налогу на игорный бизнес за 1 квартал 2018 года;
Фиксированный налог за 1 квартал 2018 года;
Плата за пользование земельными участками:
- текущий платеж по сроку не позднее 25 мая 2018 года
- сумма платы недропользователей за фактический период действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, если ее срок истек в 1 квартале 2018 года и после 1 февраля
- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в апреле 2018 года
- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в апреле 2018 года;
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за 1 квартал 2018 года;
Плата за эмиссии в окружающую среду, текущий платеж по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения за 1 квартал 2018 года;
Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК при получении разрешения в апреле 2018 года;
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за апрель 2018 года;
Обязательные пенсионные взносы:
- удержанные из доходов, выплаченных работникам в апреле 2018 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР и на СНР по УД, КФХ, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в апреле 2018 года;
- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в апреле 2018 года;
Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в апреле 2018 года;
Социальные отчисления за апрель 2018 года;
Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в апреле 2018 года.
Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.
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