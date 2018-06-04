5 июня истекает срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что 5 июня 2018 года истекает срок уплаты ИПН (частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов), полученным в мае 2018 года.

Далее, в срок до 15 июня 2018 года (то есть 14 мая - последний срок!) необходимо представить Декларацию по бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты бонуса коммерческого обнаружения наступил в апреле 2018 года.

И затем, в срок не позднее 15 июня 2018 года должна быть представлена Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за апрель 2018 года по ф. 400.00, 421.00.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.