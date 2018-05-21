Рассрочка до 12 месяцев от Kaspi.kz и Sulpak!

Во время акции каждый казахстанец сможет сделать покупку в рассрочку до 12 месяцев без переплаты.

Фото : Kaspi.kz

Kaspi.kz вновь радует казахстанцев! 21 мая началась совместная акция Kaspi.kz и сети магазинов электроники Sulpak. Целых две недели, до 3 июня можно будет купить товары в магазинах Sulpak и через приложение Kaspi.kz в рассрочку до 12 месяцев. «Мы решили сделать совместную акцию вместе с Sulpak для наших любимых клиентов, - говорит глава Kaspi Михаил Ломтадзе. - Во время акции каждый казахстанец сможет сделать покупку в рассрочку до 12 месяцев без переплаты, процентов, комиссий и страховок. Товар по акции можно приобрести в любом магазине Sulpak и через приложение Kaspi.kz, не выходя из дома прямо с мобильного телефона. Желаем нашим любимым клиентам выгодных покупок рассрочку!»

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