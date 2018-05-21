Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Рассрочка до 12 месяцев от Kaspi.kz и Sulpak!

Во время акции каждый казахстанец сможет сделать покупку в рассрочку до 12 месяцев без переплаты.

Фото : Kaspi.kz21 мая 2018, 09:18

Kaspi.kz вновь радует казахстанцев! 21 мая началась совместная акция Kaspi.kz и сети магазинов электроники Sulpak.

Целых две недели, до 3 июня можно будет купить товары в магазинах Sulpak и через приложение Kaspi.kz в рассрочку до 12 месяцев.

«Мы решили сделать совместную акцию вместе с Sulpak для наших любимых клиентов, - говорит глава Kaspi Михаил Ломтадзе. - Во время акции каждый казахстанец сможет сделать покупку в рассрочку до 12 месяцев без переплаты, процентов, комиссий и страховок. Товар по акции можно приобрести в любом магазине Sulpak и через приложение Kaspi.kz, не выходя из дома прямо с мобильного телефона. Желаем нашим любимым клиентам выгодных покупок рассрочку!»


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты