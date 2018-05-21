Зона свободной торговли ЕАЭС с Исламской Республикой Иран: преимущества и перспективы

В четверг, 17 мая, на Астанинском экономическом форуме было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном, сообщает ДГД по г. Алматы. Пока документ распространяется не на все товары и рассчитан на три года. За это время стороны должны решить спорные вопросы и затем заключить долгосрочный договор.

Иран стал второй страной, которая заключила договор о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом. В 2015 году аналогичное соглашение подписали ЕАЭС и Вьетнам.

Соглашение, заключённое 17 мая 2018 года в рамках Астанинского экономического форума, носит временный характер. Через три года должен быть заключён постоянный договор. За это время стороны согласуют все спорные вопросы. Пока же пошлины на ввоз будут сняты или существенно снижены лишь на часть товаров, производимых в странах ЕАЭС и Иране.

Для стран союза речь идёт в первую очередь о продукции стального проката, электронном и механическом оборудовании, автопроме. На иранской таможне пошлина на эти товары составит от 4% до 10%. Также иранцы снизят тарифы на широкий ассортимент сельхозтоваров и продукции пищевой промышленности (говядина, баранина, сливочное и растительное масло, нут, горох, соевые бобы, кукуруза, ячмень, рис, кондитерские изделия, макароны).

Многие иранские товары будут облагаться нулевой пошлиной. Среди них цитрусовые, финики, фисташки, морепродукты, инжир, дыни и арбузы, соки, а также ковры, лакокрасочные изделия, пластмассы. На иранские яблоки, томаты и огурцы пошлины будут снижены лишь в осенне-зимний период. В дальнейшем, стороны должны «договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли».