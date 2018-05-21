О проведении налоговых проверок с 2018 года

ДГД по Актюбинской области сообщает следующее.

С 1 января 2018 года введен в действие новый Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», который содержит множество серьезных изменений и поправок.

В новом Налоговом кодексе, для улучшения его редакции, виды налоговых проверок (комплексная, тематическая, встречная и хронометражное обследование) изменены на формы.

Виды налоговых проверок определены как выборочная налоговая проверка и внеплановая налоговая проверка, что приведено в соответствие с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

В рамках нового Налогового кодекса предусмотрены меры направленные на снижение налоговых проверок, в частности:

- пересмотрены основания внеплановых налоговых проверок (основания сокращены с 32 до 12 или на 62 %).

Новым Налоговым кодексом с учетом предложений бизнес-сообщества установлено, что назначение тематических налоговых проверок или хронометражных обследований на основании решения органа государственных доходов по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика, а также назначение встречных проверок устанавливается подзаконным нормативным правовым актом.

Так, приказами МФ РК от 15 февраля 2018 года № 197 утверждены «Правила назначения тематических и встречных проверок и вынесения решения о проведении хронометражного обследования», от 15 февраля 2018 года № 198 утверждены «Правила направления запросов лицам, осуществлявшим операции с налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении которого органом государственных доходов проводится комплексная или тематическая проверка, с целью получения от указанных лиц дополнительной информации о таких операциях, а также предоставления лицами сведений и (или) документов по таким запросам»;

- улучшены условия для осуществления аудита по налогам аудиторскими организациями при ликвидации юридических лиц или прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей. Так, порог по СГД ликвидируемого налогоплательщика для проведения аудита по налогам увеличен до 150 000 МРП (360 750 000 тенге), отменена административная ответственность в отношении аудиторских организаций в виде лишения лицензии за недостоверное составление аудиторского заключения по налогам;

- деятельность физических лиц, занимающихся частной практикой (адвокаты, частные нотариусы, частные судебные исполнители, профессиональные медиаторы) будет прекращаться без проведения налоговой проверки, на основе камерального контроля.

Данные нововведения направлены на сокращение количества налоговых проверок и снижения налоговых споров по проведению налоговых проверок.

Также с целью снижения жалоб налогоплательщиков по результатам налоговой проверки в новом Налоговом кодексе согласно статье 157 по отдельным категориям налогоплательщиков предусмотрено вручение предварительных актов налоговых проверок.

Так, до составления акта налоговой проверки должностным лицом налогового органа налогоплательщику вручается предварительный акт налоговой проверки.

Под предварительным актом налоговой проверки понимается документ о предварительных результатах налоговой проверки, составленный проверяющим в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

При этом налогоплательщик вправе предоставить письменное возражение к предварительному акту налоговой проверки.

Категории налогоплательщиков, в отношении которых применяются положения статьи 157 Налогового кодекса, а также порядок и сроки вручения налогоплательщику предварительного акта налоговой проверки, предоставления письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, а также рассмотрения такого возражения утверждены приказом Министра финансов РК от 12 января 2018 года № 20.

Нормы по предварительному акту налоговой проверки применяются:

1) к налогоплательщикам, подлежащим налоговому мониторингу;

2) к налогоплательщикам, заключившим инвестиционные контракты;

3) к налогоплательщикам, у которых по предварительным актам, сумма к начислению налогов и других обязательных платежей в бюджет, обязательств по исчислению, удержанию, перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных отчислений, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование превышает 50 000-кратный МРП (120 250 000 тенге), установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

Следует отметить, что до 2018 года нормы по предварительному акту налоговой проверки применялись к крупным налогоплательщикам, подлежащим мониторингу, а также к налогоплательщикам, заключившим инвестиционные контракты.