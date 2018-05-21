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Бейонсе купила старинную церковь

Звезда купила здание, построенное в начале 20 века, за 850 тысяч долларов.

Фото : cosmo.ru21 мая 2018, 02:00

Бейонсе (Beyonce) на днях завершила сделку: певица приобрела старинную церковь в Новом Орлеане, сообщает Cosmo.ru.

Звезда купила здание, построенное в начале 20 века, за 850 тысяч долларов. Площадь постройки составляет около 8 тысяч кв. метров.

На протяжении уже длительного периода времени церковь стояла заброшенной: службы здесь уже давно не проводились. Церковь расположена неподалеку от дома сестры Бейонсе Соландж: теперь, судя по всему, храм ждет новая жизнь. Можно не сомневаться, что многие захотят стать прихожанами храма Бейонсе.

Блогеры уже успели предположить, что певица будет петь во время литургий. Сама же Бейонсе пока никак не прокомментировала свое приобретение.


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