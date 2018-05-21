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Железный человек работает над сериалом про искусственный интеллект

Сериал будет состоять из восьми эпизодов.

Фото : Technosider21 мая 2018, 06:00

Новое шоу, которым занимается Роберт Дауни-младший, станет эксклюзивом для платформы YouTube Red, сообщает Life.ru.

Актёр Роберт Дауни-младший и его супруга, продюсер Сьюзан Дауни, работают над документальным сериалом для YouTube. Шоу посвятят искусственному интеллекту.

Компания объявила, что сериал будет состоять из восьми эпизодов. Продолжительность каждого — час. Показывать сериал будут в следующем году только по подписке YouTube Red.

Название документального сериала пока не озвучивается. Роберт Дауни-младший выступит в качестве ведущего и будет рассказчиком. Помимо него в сериале появятся учёные, занимающиеся исследованиями того, как искусственный интеллект трансформирует работу и жизнь людей сегодня и в будущем.


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