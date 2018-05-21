В Астане стартует операция по обеспечению безопасности

Акимат города убедительно просит жителей и гостей столицы оказывать содействие в выявлении правонарушений.

В столице создан специальный штаб на базе Городского центра мониторинга и оперативного реагирования для профилактики преступности, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«В период с 21 по 31 мая текущего года на территории города будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Оно направлено на оздоровление криминогенной ситуации, а также достижение и поддержание необходимого уровня безопасности и правопорядка в преддверии празднования 20-летия столицы», - говорится в сообщении.

В этих целях акиматом города создан штаб по проведению профилактических мероприятий, в состав которого вошли заместитель акима города, сотрудники городской прокуратуры, межрайонного административного суда, департамента юстиции, департамента внутренних дел, департамента Комитета национальной безопасности, департамента по чрезвычайным ситуациям, местной полицейской службы, управления специализированной службы охраны, Национальной гвардии, заместители акимов районов и руководители управлений акимата г. Астаны.

Акимат города убедительно просит жителей и гостей столицы оказывать содействие в выявлении правонарушений.

Если вы стали свидетелем или владеете определенной информацией по фактам совершения преступлений, нелегальной трудовой миграции, организации притонов, нелегальных хостелов, точек реализации наркотических средств и других значимых сведений, по всем известным фактам просим сообщать в Центр оперативного управления ДВД по телефонному номеру 102 и в Центр мониторинга и оперативного реагирования по номеру 109.

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