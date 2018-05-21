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Девушка от страха несколько раз потеряла сознание на аттракционе в Нью-Йорке

Аттракцион "Рогатка" резко поднимает и раскачивает посетителей.

Фото : ren.tv21 мая 2018, 07:08

В Сети появилось видео, сделанное в парке аттракционов в Нью-Йорке, сообщает РЕН.ТВ.

На кадрах девушка раз за разом теряет сознание на аттракционе "Рогатка", который резко поднимает и раскачивает гостей парка на большой высоте.

Охваченная паникой и страхом девушка громко кричит и буквально отключается в кресле. Ее бойфренд держится мужественно.


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