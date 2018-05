Месси в 5-й раз стал обладателем «Золотой бутсы»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси по итогам прошедшего сезона стал обладателем «Золотой бутсы», сообщает sports.ru.

30-летний аргентинец забил в примере 34 мяча (68 очков), опередив в гонке за приз Мохамеда Салаха («Ливерпуль», 32 гола – 64 очка) и Харри Кейна («Тоттенхем», 30 голов – 60 очков).

Ранее форвард становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в сезонах-2009/10, 2011/12, 2012/13 и 2016/17.

Месси установил новый рекорд по числу «Золотых бутс». Четыре раза приз выигрывал форвард «Реала» Криштиану Роналду.

Fifth Golden Shoe for Leo #Messi! ⚽ 34 goals in @LaLiga make him Europe's top scorer for the fifth time! ???? Congratulations, Leo! ???? #ForçaBarça pic.twitter.com/KsiwYPJ4fj