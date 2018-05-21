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Замакима Алматинской области пригласил Сапиева помериться силой

В видеоролике замакима и приверженцы здорового образа жизни показывают свои умения покорять брусья и турники.

Фото : YouTube21 мая 2018, 08:33

Заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар принял участие в челлендже Street Workout KZ, инициированном министром культуры и спорта, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Вместе с ним свою форму подготовки продемонстрировали серебряный призер Пекинской Олимпиады Нурбахыт Тенизбаев и юные спортсмены Талдыкоргана.

На небольшом видеоролике замакима и приверженцы здорового образа жизни показывают свои умения покорять брусья и турники в одном из workout площадок Талдыкоргана.

"От министра культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы приняли эстафету и передаем его Олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта Серик Сапиеву. Известному певцу, звезде казахстанской эстрады Мейрамбек Беспаеву и поэту Калкаман Сарину, заместителю акима города Алматы Арман Кырыкбаеву", - отметил замакима.

Напомним, челлендж в конце апреля начал министр Культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы. Он призвал казахстанцев популизировать здоровый образ жизни.


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