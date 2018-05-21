Канело сдулся? Мир обсуждает форму соперника Головкина

Болельщики уверены, что похудевший спортсмен - свидетельство того, что Альварес перестал принимать кленбутерол.

Youtube-канал Boxing Physique проанализировал текущие физические кондиции мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Шок! „Канело“ слез с „говядины“ и теперь тестируется VADA. Вы видите огромную разницу в его теле, если сравнивать с его лучшей физической формой? Его мускулатура пропала, все мышцы исчезли — очевидны визуальные изменения. Связано ли это с межсезоньем или с чем-то еще?» — задается вопросом канал.

Многие болельщики уверены, что это — свидетельство того, что Альварес перестал принимать кленбутерол — перед первым боем с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) он выглядел чересчур крупным, причем большую мышечную массу он сумел набрать за короткий срок.

Ожидается, что их рематч пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе — к этому времени дисквалификация мексиканца уже закончится.