Как управлять изменениями в компании и увеличить продажи?
Семинар пройдет в Алматы, пр. Назарбаева (угол ул. Толе би), 110, гостиница «SoLuxe Hotel Almaty», конференц-зал, 3 этаж.
В Алматы 23 мая на бесплатном семинаре «Как управлять изменениями в компании и увеличить продажи» рассмотрим как осуществить процесс изменений в компании, как бороться с сопротивлением и как сделать компанию более успешной.
Где: г. Алматы, пр. Назарбаева (угол ул. Толе би), 110, гостиница «SoLuxe Hotel Almaty», конференц-зал, 3 этаж
Когда: 23 мая, с 13:30 до 18:00
Семинар бесплатный, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.
Семинар будет интересен:
• Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи системно.
• Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.
Основные темы семинара:
1. «Управление задачами, проектами, коммуникациями»
Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»
• Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?
• Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?
• Как контролировать сроки выполнения задач?
2. «Как внедрить CRM?»
Владимир Денисов, директор «iLab»
• Зачем мне CRM?
• С чего начать внедрение CRM?
• Обучать или сами разберутся?
• Что считать успешным внедрением?
• Как увеличить продажи внедрив CRM?
3. «Мотивация к изменениям - как собрать команду, готовую и способную к изменениям?»
Валентина Григорьева, бизнес-тренер, директор консалтинговой компании «AYAR»
• Менять людей, вовлекать внешних консультантов или грамотно организовать процессы, способные пробудить в организации чувство необходимости перемен
• Какая информация будет мотивировать?
• Кого и как вовлекать?
• Как формулировать цели и какие шаги предпринимать в самом начале внедрения изменений?
Участие в семинаре возможно только при регистрации.
Все вопросы по тел: +7 727 328 24 24 , 8 700 300 04 68
Организатор: «1С-Битрикс Казахстан»
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