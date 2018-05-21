Семинар пройдет в Алматы, пр. Назарбаева (угол ул. Толе би), 110, гостиница «SoLuxe Hotel Almaty», конференц-зал, 3 этаж.

В Алматы 23 мая на бесплатном семинаре «Как управлять изменениями в компании и увеличить продажи» рассмотрим как осуществить процесс изменений в компании, как бороться с сопротивлением и как сделать компанию более успешной.

Где: г. Алматы, пр. Назарбаева (угол ул. Толе би), 110, гостиница «SoLuxe Hotel Almaty», конференц-зал, 3 этаж

Когда: 23 мая, с 13:30 до 18:00

Семинар бесплатный, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.

Семинар будет интересен:

• Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи системно.

• Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.

Основные темы семинара:

1. «Управление задачами, проектами, коммуникациями»

Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»

• Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?

• Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?

• Как контролировать сроки выполнения задач?

2. «Как внедрить CRM?»

Владимир Денисов, директор «iLab»

• Зачем мне CRM?

• С чего начать внедрение CRM?

• Обучать или сами разберутся?

• Что считать успешным внедрением?

• Как увеличить продажи внедрив CRM?

3. «Мотивация к изменениям - как собрать команду, готовую и способную к изменениям?»

Валентина Григорьева, бизнес-тренер, директор консалтинговой компании «AYAR»

• Менять людей, вовлекать внешних консультантов или грамотно организовать процессы, способные пробудить в организации чувство необходимости перемен

• Какая информация будет мотивировать?

• Кого и как вовлекать?

• Как формулировать цели и какие шаги предпринимать в самом начале внедрения изменений?

Участие в семинаре возможно только при регистрации.



Все вопросы по тел: +7 727 328 24 24 , 8 700 300 04 68

Организатор: «1С-Битрикс Казахстан»

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