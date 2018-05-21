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Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК

С докладом выступит министр энергетики Канат Бозумбаев.

Фото : 24.kz21 мая 2018, 09:50

В Мажилисе Парламента РК начался «правительственный час», посвященный развитию нефтегазового сектора Казахстана, сообщает Zakon.kz.

С докладом выступит министр энергетики Канат Бозумбаев.

В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса пройдет выставка.

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