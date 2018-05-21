Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК
С докладом выступит министр энергетики Канат Бозумбаев.
Фото : 24.kz21 мая 2018, 09:50
В Мажилисе Парламента РК начался «правительственный час», посвященный развитию нефтегазового сектора Казахстана, сообщает Zakon.kz.
С докладом выступит министр энергетики Канат Бозумбаев.
В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса пройдет выставка.
Ссылка для просмотра на мобильных устройствах (Ipad, Android)
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4919196-563446de0f618f34b74b780ca6e71c0a
Сейчас читают
Читайте также