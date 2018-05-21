Отработка не выявила притон с проститутками - ДВД о деле сбежавшей из секс-рабства

В полиции сообщили, что в ходе выезда в предполагаемый притон, информация заявительницы не подтвердилась.

В пресс-службе ДВД Алматы сообщили подробности о деле девушки, заявившей о том, что ее 4 года держали в сексуальном рабстве, передает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, Департамент внутренних дел Алматы уже информировал о том, что заявление гражданки Н. зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по ст. 308 УК РК.

"В настоящее время Следственным управлением, а также Управлением по борьбе с организованной преступностью ДВД проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий по установлению точных обстоятельств дела и достоверности изложенных сведений. Потерпевшая взята под охрану по программе «защиты свидетелей». Между тем, установлено, что гражданка Н. с 2009 года состоит на криминальном учете в УБОП, как лицо, занимающееся проституцией. Она имела приводы в органы внутренних дел в результате оперативно-профилактических мероприятий и рейдов по выявлению лиц, занимающихся проституцией, а также ликвидации мест, служащих для них притоном", - сообщили в ДВД.

В полиции также отметили, что 11 мая в рамках проведения досудебного расследования руководство УБОП ДВД совместно с заинтересованными представителями общественности и правозащитниками осуществило рейд по адресу, где, по словам заявительницы, ее насильно удерживали. Информация о притоне не подтвердилась. Со слов соседей, по данному адресу проживает семья с малолетними детьми.

"ДВД города Алматы призывает воздержаться от комментирования по делу недостоверных, не соответствующих действительности сведений, что может расцениваться, как распространение заведомо ложной информации и вмешательство в ход досудебного расследования", - добавили в ДВД.

Напомним, в Интернете появилось видео, на котором группа людей окружила напуганную девушку. Как объяснял автор ролика, она сбежала от сутенеров.

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