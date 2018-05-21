Оператор учета сырой нефти и газового конденсата определяется уполномоченным органом в области углеводородов и осуществляет сбор информации для включения в информационную систему учета сырой нефти и газового конденсата в целях обработки, хранения, использования, в том числе предоставления и распространения информации в соответствии с порядком формирования и функционирования информационной системы учета сырой нефти и газового конденсата, утверждаемым уполномоченным органом в области углеводородов.

Оператором учета сырой нефти и газового конденсата является юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) в котором принадлежат государству, а права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) осуществляет уполномоченный орган в области углеводородов.

Оператором учета сырой нефти и газового конденсата определено акционерное общество «Информационно-аналитический центр нефти и газа».

Приказ вступает в силу со дня введения в действие Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» и подлежит размещению на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан.