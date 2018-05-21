Грандиозное открытие года в молле Апорт!
Цены останутся доступными! Для «Miami aquapark & SPA» разрабатываются отличные скидочные предложения и бонусы.
1 июня в крупнейшем молле страны «Апорт» (aport.kz) состоится открытие крупнейшего в Казахстане парка развлечений для всей семьи «Funky World», самый крупный аквапарк в Центральной Азии и стран СНГ – «Miami Aquapark» с самым большим SPA центром (площадь SPA 2300 кв. м.) и галерея ресторанов Food Gallery на настоящей итальянской площади Пьяцца с «лестницей любви» и «фонтаном желаний».
«Miami Aquapark & SPA»
Всесезонный комплекс «Miami aquapark & SPA» не имеет аналогов в Центральной Азии по своему масштабу и формату.
Общая площадь проекта свыше 25 000 кв. м. Основные якоря аквапарка – самый большой SPA-центр в Казахстане (2300 кв. м.), волновое море (1860 кв. м.) – это в четыре раза больше аналогичного бассейна в «Hawaii». В летнем аквапарке начнет работать аттракцион «Медленная река», где можно будет покататься на баллонах. В новом SPA-комплексе гостей ждет полный спектр косметологических, банных, релакс-услуг. Изюминкой станут просторные тематизированные бани, сауны, хамамы с оригинальными элементами декора. В концепцию нашего комплекса внедрены самые свежие идеи и передовые технологии. «Miami aquapark & SPA» будет соответствовать мировым стандартам.
Не секрет, что в «Hawaii» большая часть отдана под огромный детский городок водных развлечений. Второй аквапарк «Miami» предназначен преимущественно для взрослых.
В «Miami aquapark & SPA» есть специальный отдел подготовки воды, в котором работают 12 человек. Прежде чем попасть в бассейны, вода проходит серьезную подготовку. Потом каждый час она фильтруется современной системой очистки: ультрафиолетом, песочной фильтрацией, поддерживается контроль оптимального уровня PH. У аквапарка заключен договор с лабораторией СЭС Алматы, ежемесячно отбираются пробы воды на проверку. Все сертификаты соответствия нам предоставлены.
Цены останутся доступными! Для «Miami aquapark & SPA» разрабатываются отличные скидочные предложения и бонусы. Мы хотим сделать отдых казахстанцев ярким, праздничным и запоминающимся!
Food Gallery
Галерея ресторанов на итальянской площади Пьяцца, представляет собой уникальное сочетание итальянской архитектуры и современное оформление зоны кухни.
Вниманию посетителей представлены пять основных концепций: итальянская, американская, паназиатская, восточная и другие.
Фудкорт, территория которого составляет более 1000 кв.м.
Крупнейший в Казахстане семейный развлекательный парк Funky World
Еще один новый флагман в сегменте развлечений – семейный развлекательный парк Funky World, расположенный на территории 5 000 кв.м., высотой 10 метров.
Новая концепция развлекательного парка Funky World является уникальной для рынка Казахстана:
1. Современные, безопасные аттракционы из Италии;
2. Игровые автоматы последнего поколения из США, Японии, Англии;
3. Зональное деление территории парка для детей разных возрастов;
4. Яркие, уникальные декорации.
На территории парка расположены аттракционы: американские горки, башня падения, колесо обозрения, семейная цепочная карусель, веселая карусель с животными, прыгающие собачки, 8-ми этажный Лабиринт/Ясли, батутный центр и др.
Среди предложений парка - детский ресторан Funky Lab, в котором маленькие гости не только смогут попробовать различные полюбившиеся им блюда, но и приготовить их сами. Дни рождения и другие мероприятия с веселыми аниматорами, а также приятное времяпрепровождение времени с семьей и друзьями станут запоминающимся событием в жизни ребенка. Funky Lab – первый детский ресторан в крупнейшем молле страны «Апорт».
На периодической основе будут проводиться благотворительные посещения парка детьми из Детских домов, малоимущих семей.
Aport.kz
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