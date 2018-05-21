Судебная система нуждается

в дальнейшем совершенствовании

С. Журсимбаев

д.ю.н, профессор

За годы государственной независимости, благодаря полной поддержке Главы государства, в нашей стране произошли кардинальные преобразования, направленные на создание современного судоустройства и судопроизводства, а также повышение эффективности отправления правосудия. В частности, принятие конституционного закона о судебной системе и статусе судей, введение института присяжных заседателей, судебных приставов и следственных судей, обеспечение судов новыми зданиями, учреждение специализированных судов и увеличение численности судей - сложно перечислить все то, что сделано за эти годы.

Широкое применение новых информационных технологий в судебной системе создали условия для прозрачности и упрощения правосудия. Достигнуто полное оснащение судов системами аудио-, видеофиксации судебных процессов. Наращивается работа инвестиционного суда. Функционирует Ситуационный центр, позволяющий вести постоянный сбор и анализ актуальной судебной информации по многим показателям. Расширены полномочия следственных судей. Достаточно широко применяются всевозможные примирительные процедуры. Интенсивно развивается электронное правосудие. Для объективного отбора судейских кадров сформирован автономный Высший Судебный Совет.

Судебная система в республике отлажена намного лучше, чем многие другие государственные органы. Она действительно стала важнейшим звеном успешной реализации приоритетных направлений развития страны и важнейшим механизмом защиты прав граждан в деле поддержания режима правовой законности и стабильности государственной власти.

В тоже время жизнь не стоит на месте, требуя дальнейшего совершенствования и укрепления судебной системы с учетом результатов мониторинга и правоприменительной практики.

Ø Так, нам представляется, что конституционный принцип «каждый имеет право на судебную защиту…» нуждается в уточнении[1].

Возможность беспрепятственного обращения любого гражданина в суд является фундаментальным принципом судебной власти, поскольку идея о праве на суд связана с идеей о верховенстве права. Согласно Основному закону каждое физическое лицо в случае нарушения его субъективных прав и свобод обладает конституционным правом на судебную защиту. Это право физического лица, ни в каких случаях не подлежит какому-либо ограничению.

Ныне действующий председатель Верховного Суда заметил: «в суды обращаются с надеждой на помощь, также как приходят в больницу и надеются на врача». Действительно, граждане обращаются в суды со своими наболевшими проблемами не от хорошей жизни и надеются на сочувствие и справедливое решение. И представьте себе, что этот «врач» вместо помощи вдруг тут же дает человеку от ворот поворот за неуплату государственной пошлины.

Более того, один из областных судей в целях воспитания у граждан ответственности предлагает регулировать доступ к правосудию, в частности, вопросов, касающихся имущественных споров, высокой государственной пошлиной и соответствующими сроками рассмотрения дел. По его мнению, судиться по таким спорам, должно быть дорого и долго[6].

Но рядовые граждане могут рассуждать по-своему. Так, разве справедливо, если врач, содержащийся за счет государства, имеющий служебную квартиру и всевозможные льготы, будет требовать от больного обязательной оплаты его услуг. В принципе подлинная судебная защита и восстановление законных прав человека не должно быть платным, точно также как защита гражданина полицейским от преступника, военнослужащим армии от внешнего врага.

Как известно, ни один представитель власти: депутат, аким, прокурор, следователь, сотрудник органов дознания и др. не требует оплаты при защите прав и законных интересов граждан. На наш взгляд, должностное лицо не должно требовать оплаты за исполнение своих конституционных обязанностей. Суд же не является органом пополнения государственного бюджета. Тем более, во многих сферах за оказание услуги не требуется стопроцентной предоплаты. Даже если это очень необходимо, госпошлины должны быть разумными и финансово доступными, сбалансированными между интересами бюджета и возможностями лица, обращающегося за защитой.

Квитанция об уплате государственной пошлины стала обязательным документом, прилагаемым к ходатайству о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов. В то же время остался нерешенным вопрос о ее возврате в случае отказа в кассационном пересмотре при единоличном предварительном рассмотрении[4, 5].

В связи с этим, представляется целесообразным в конституционном законе четко разграничить ситуации, в каких случаях правосудие должно осуществляться на платной, а в каких - на бесплатной основе, с тем, чтобы платную услугу именовать не судебной защитой, а оказанием судебных услуг или платной юридической услугой суда, с соответствующим статусом судьи. И это подобно конституционному принципу «граждане вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской помощи, установленный законом» или же «гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях». И что «получение платной медицинской помощи и платного образования осуществляется на основаниях и в порядке, установленных законом».

Такое обязательное, справедливое разграничение в корне меняет дело, так как в данном случае гражданин как «услугополучатель» вправе требовать оказания ему надлежащих услуг и более уважительного отношения к себе. Кроме того, он не окажется объектом постоянной угрозы наказания за неуважение к «услугодателю». Ведь по закону суд вправе за неуважение к суду в любое время поставить вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности по ст.410 УК, где предусмотрено наказание вплоть до 90 суток ареста. Или же по ст.653 КоАП подвергнуть административному аресту до 10 суток, как советский гаишник, который лично определял нарушение правил дорожного движения и сам же выписывал штраф.

И вообще, если любая власть исходит от народа, а законодательная и исполнительная власть в целях реализации конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан» периодически отчитывается перед населением (п.3 ст.1 - ответственность органов власти перед народом), то судебная власть также должна держать ответ за качество и сроки отправления правосудия хотя бы перед участниками судопроизводства. Однако сейчас даже доклады руководителей Верховного Суда по итогам года стали секретными (кроме усеченных цифр, которые размещаются на сайтах).

Ø В целом, полностью поддерживая принятые меры по закреплению базовых принципов обеспечения независимости судебной системы, в то же время, считаем необходимым обратить внимание на экстенсивность развития судебной системы, связанной с увеличением численности судебного корпуса.

Так, в советское время, когда мне приходилось работать областным судьей, мы, сотрудники Алматинского областного суда, вместе с работниками городского суда и Калининского (ныне Бостандыкского) районного суда, размещались в небольшом компактном 4-х этажном здании по ул. Байзакова (уг.Шевченко). Верховный Суд тогда находился в здании нынешнего Алматинского городского суда. И по сегодняшним их апартаментам и численности судей на душу населения можно судить насколько их стало больше. Но никто не может утверждать, что сейчас суд стал более справедливым, чем раньше. Поэтому представляется важным изучить опыт наиболее развитых стран, чтобы сделать вывод об оптимальном числе судей на 100 тысяч населения.

В этой части еще одной дискуссионной темой является численный состав Верховного Суда. Наличие 64 членов высшей элиты судейского корпуса на 18 млн. населения, на наш взгляд, является несколько излишней и дислокация всех их в столице с экономической и юридической точки зрения недостаточно разумной. Это в какой-то мере является еще изначальным признанием о вероятных судебных ошибках на нижестоящих инстанциях. Система, запрограммированная исправлять ошибки на самом верху, это несовершенная система. Так, Верховный Суд в США с 325 млн. населением функционирует в составе всего 9 членов, в том числе, одного Главного судьи.

Кроме того, власть должна знать, во сколько обходятся расходы по пересылке с окраин нашей необъятной страны многотомных дел, а также расходы родственников осужденных, сторон, их адвокатов за проезды, питание и проживание в дорогостоящей столице.

В связи с этим представляется разумным произвести определенную децентрализацию и приблизить членов Верховного Суда к населению. Для определения законности принятых решений нижестоящими судами не обязательно, чтобы судебные дела, а также адвокаты и некоторые участники судопроизводства непременно оказались в Астане. Тем более, по данным Верховного Суда за первое полугодие 2017 года показатель по обжалованию судебных актов по кассационной инстанции уменьшился на 33,7%. Поэтому для решения данной проблемы было бы целесообразным дислоцировать членов коллегии по уголовным и гражданским делам в 3-4 регионах страны, с образованием филиалов Верховного Суда или Окружных судов.

Ø Одной из фундаментальных реформ стала оптимизация судебных инстанций путем перехода от пятиступенчатой системы правосудия - к трехзвенной и придание Верховному Суду статуса функций кассационной инстанции, направленных на создание оптимальной модели судопроизводства, упрощение и повышение эффективности процесса.

Однако, в результате такого нововведения Верховный Суд сейчас для многих участников гражданского и уголовного судопроизводства стал недоступным, поскольку вопрос, какое обращение должно быть рассмотрено в кассационной коллегии, а какое нельзя, теперь решается единолично в лице одного судьи.

Кроме того, идеологи данной модели при подготовке законопроекта, думается, больше руководствовались ни сколько необходимостью искоренения судебной волокиты, сколько созданием для судей наиболее щадящего режима работы. Так, для принятия искового заявления судье отведена почти неделя, для подготовки к судебному разбирательству 15 рабочих дней со дня принятия искового заявления, а по сложным делам - еще один месяц. Также ст.183 ГПК предоставляет судье рассматривать дело в срок до двух месяцев со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству.

Для вынесения решения в окончательной форме закон предоставил судье еще 5 рабочих дней, после оглашения ее резолютивной части. На исправление описок и арифметических ошибок дано 10 рабочих дней, а при необходимости на дополнительное решение еще 10 рабочих дней. На апелляционную жалобу закон определил еще месяц, вместо ранее предусмотренных 15 дней. После поступления жалобы, ходатайства суд направляет лицам, участвующим в деле, их копии не позднее 5 рабочих дней.

В суде апелляционной инстанции дело рассматривается в двухмесячный срок со дня его поступления в суд, вместо ранее предусмотренного месячного срока. На изготовление судебного акта отведено 5 рабочих дней, на его отправление после изготовления еще 5 рабочих дней. Для оспаривания постановления суда апелляционной инстанции дано 6 месяцев[4].

На наш взгляд, не обязательно было закрепление в законе слов: «рабочих дней», дабы не сложилось мнение, что все судьи должны свято чтить выходные дни и непременно отдыхать. Поскольку в других конституционных и иных законах не выделяются сроки исполнения должностными лицами только рабочими днями. К примеру, сотрудники правоохранительных органов по закону обязаны незамедлительно принимать дело к своему производству, строго соблюдать установленные сроки без учета выходных дней. Согласно УПК срок на апелляцию даже по самым сложным уголовным делам установлен всего 15 дней со дня провозглашения приговора, естественно, без учета выходных. Непонятно почему установлены такие неизменно большие сроки обжалования по гражданским, даже несложным делам, когда нет и спорящих сторон. Тогда как, по уголовным делам даже выбор вида и меры наказания в законе оставлены на усмотрение судьи.

В связи с этим, по нашему мнению, требуется дифференциация процессуальных сроков, сокращение сроков принятия, подготовки материалов и рассмотрения дел. А сроки на апелляционную жалобу и ходатайство установить в пределах 10-20 дней, оставив решение вопроса на усмотрение судьи, который должен его решить с учетом сложности дела и мнения сторон.

Также замечены наличия ненужных судебных процедур и вынесения излишних судебных актов.

Ø В целом, в стране созданы все условия для надлежащего отправления правосудия, улучшения имиджа судов и укрепления доверия населения к судам. И если есть проблемы в сегодняшней судебной системе, то они связаны, с так называемым человеческим фактором. В связи с этим, основная задача - подбор достойных и квалифицированных судей, определение разумного баланса между их независимостью и ответственностью.

Глава государства в Плане нации обратил особое внимание «на необходимость руководства принципом меритократии при отборе кандидатов на должности судей, что должно привести к качественному подбору кадров и назначения только лучших, которые принимают справедливые решения…». К сожалению, как установил Верховный Суд, еще немало судей, которые не умеют даже излагать свои мысли ясно и понятно, что приходится для них разрабатывать специальные правила написания судебных документов.

Одним из основных критериев официальной оценки деятельности судов является наличие поддержки граждан, общественное доверие. В Послании от 10 января 2018 года Глава государства отметил, что граждане должны видеть, как рассматриваются их обращения и вовремя получать качественные ответы» [2].

Поэтому не совсем понятна позиция Судебного жюри, которое полагает, что для рассмотрения вопроса о дисциплинарной ответственности судей необходима не просто судейская ошибка, а нужно грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел, о которых указано в судебном акте вышестоящей инстанции. Но на практике видимо корпоративные интересы берет вверх, и нет данных, чтобы вышестоящая апелляционная инстанция выносила частное определение на своих судей, тем более этот вопрос обходит и ст.270 ГПК и ст.405 УПК[4,5].

Рецепт нравственной чистоплотности выписан давно - две тысячи лет назад философ сформулировал: «Стыд запрещает порой то, что не запрещают законы». Заявители, как правило, не ставят вопрос о строжайшем наказании судей, а просят хотя бы обратить внимание на их некомпетентность и безответственность, на то, что их незаконные акты, вынесенные от имени государства, порочат всю судебную власть, отчего страдают простые граждане. Каждая грубая ошибка судьи (нередко умышленная), не должна оставаться без надлежащего реагирования, если для Верховного Суда главной целью действительно является поддержание высоких стандартов профессиональных и моральных качеств судей.

Поскольку по многим вопросам судьи нередко ссылаются на американскую фемиду, хотелось бы напомнить, что согласно ст.3 Конституции США «Судьи как Верховного, так и нижестоящих судов занимают свои должности, пока ведут себя безупречно».

Ø Наступит время, когда самых лучших кандидатов в судьи будет определять сам народ. Мы часто обращаемся к национальным истокам - судам биев, обладавших личным авторитетом в глазах общественности и придерживавшихся высоких стандартов правосудия. Суд биев был действительно народным, истинно легитимным, авторитет которых держался на признании их местным населением, служившим как бы «лицензией» бия на отправление правосудия. Поэтому, в перспективе, самое лучшее решение это установление выборности судей районного звена. Население на местах лучше осведомлено, кто есть кто, и имеет ли конкретное лицо моральное право отправлять правосудие.

Если мы доверили простым людям - присяжным заседателям, выносить по особо тяжким преступлениям вердикт о виновности или невиновности, то почему нельзя доверить им самим избирать на местах своих судей.

Впоследствии, наиболее квалифицированных из них, с учетом продолжительной стабильности их судебных актов, можно комплектовать вышестоящие судебные инстанции на реально альтернативной основе по действующей сегодня процедуре. Опасения, что они пойдут на поводу своих избирателей некорректны, так как их решения постоянно будут находиться под контролем вышестоящих судебных инстанций, при этом всегда обжалуемых недовольной стороной.

Ø В принципе суд должен быть доступным и по многим уголовным делам (а не только по 12 делам частного обвинения, не представляющим общественной опасности). Право каждого на доступ к правосудию это один из важнейших международных стандартов, закрепленных во многих международно-правовых документах. Обязанность обеспечения данного требования государством конкретно возложена на органы уголовного преследования (ч.2 ст.34 УПК). Также в нормативном постановлении Верховного Суда от 15 января 2016 года указано о необходимости учитывать общепризнанные нормы и принципы международного права на эффективное восстановление прав каждого человека.

Доступность правосудия означает недопустимость искусственно создаваемых препятствий и наличие факторов и норм, блокирующих доступа граждан к правосудию. Речь идет о праве гражданина самостоятельно обвинять предполагаемого для него преступника (только не следует путать возможность обращения в рамках ст.106 УПК, поскольку следственный судья не рассматривает вопросы о доказанности или недоказанности вины).

Необходимо учитывать волеизъявление частных лиц не только в начале уголовного судопроизводства, но и в момент окончания дела. Расширение диспозитивного начала позволит, чтобы не права человека оказались подогнанными под нужды правосудия, а судопроизводство стало бы максимально скоординированным с правами человека. Право на индивидуальную жалобу есть важнейший показатель прямого признания того, что для государства забота о соблюдении прав человека является национальным приоритетом.

Закон не должен запрещать гражданину обращаться к одной из ветвей государственной власти - в органы правосудия, хотя бы в порядке частного обвинения, когда ряд уголовных дел не доходит до суда в результате некомпетентности и заинтересованности сотрудников органов уголовного преследования. Благодаря принципам диспозитивности и свободного доступа к правосудию, любой человек в состоянии будет осуществлять непреходящую потребность в непосредственной реализации собственных представлений о справедливости, не выходя за пределы правового поля.

Хочется надеяться, что и данная статья будет предметом обсуждения по модернизации судебной системы в рамках работы реализации проекта «Семь камней правосудия» Верховного Суда.

Деятельность Верховного Суда должна быть особо эффективной, поскольку наши граждане лишены возможности обращения в международные инстанции, тогда как наши ближайшие соседи - Россия, еще двадцать лет тому назад ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, и их граждане могут обращаться за восстановлением своих прав не только в свой Конституционный суд, которого у нас нет, но и в Страсбург, в Европейский суд по правам человека.

В демократическом государстве Суд должен быть более доступным, олицетворением добра и справедливости, соответствовать, так сказать, своему «Божественному предназначению».

Список использованных источников

1. Конституция Республики Казахстан, принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, по состоянию на 10 марта 2017 года

2. Назарбаев Н.А. «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» от 10.01.2018.

3. Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» от 25 декабря 2000 года, по состоянию на 22 декабря 2017 года

4. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года, по состоянию на 12 декабря 2017 года

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, по состоянию на 01 марта 2018 года

6. Утешов Е. Судья ВКО: Судиться по спорам должно быть дорого и долго. Интернет-ресурс. 2016. 24 ноября.