ВИЧ обнаружили у девочки спустя 10 лет после переливания крови

В возрасте года девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, после чего было проведено переливание.

У 11-летней девочки обнаружили ВИЧ спустя десять лет после переливания крови. Об этом сообщает "Вестник КазНМУ", передает Zakon.kz.

Переливание крови было сделано в Ташкенте. В больницу она попала с диагнозом "Острая внебольничная правосторонняя очагово-сливная пневмония, с бронхообструктивным синдромом". Пневмония протекала без положительной динамики с отсутствием эффекта от стандартной терапии. Только на 32 день госпитализации была диагностирована ВИЧ инфекция.

По словам родителей ребенка, в возрасте года она получила закрытую черепно-мозговую травму, после чего было проведено переливание.

"ВИЧ инфекция была диагностирована у 11 летней девочки впервые через 10 лет после гемотрансфузии. У ВИЧ инфицированной девочки имело место отставание в физическом развитии. Пневмония плохо поддавалась лечению и имело место волнообразное течение воспалительного процесса в легких", - говорится в медицинском исследовании.

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