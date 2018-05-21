Министр пообещал насыщение рынка отечественным нефтепродуктом

Для повышения продуктивности на трех НПЗ страны внедряется автоматизация управления ремонтами.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития нефтегазового сектора в стране министр энергетики РК Канат Бозумбаев отметил, что сегодня рынок нефтепродуктов качественно меняется, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы находимся в транзитном времени на рынке нефтепродуктов Казахстана. Завершена модернизации Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов, снизилась доля импортозависимости в моторных топливах. Сегодня обеспеченность отечественными нефтепродуктами составила по бензину 90 %, по дизтопливу 90 %, по авиакеросину более 58 %», - сказал он.

По его словам, в этом году завершится модернизация Шымкентского НПЗ.

«Общий объем переработки нефти в 2018 году увеличится более чем на 1 миллион тонн по сравнению с прошлым годом и составит 16 млн тонн. В целом, налажен ежесуточный мониторинг по состоянию обеспеченности рынка по остаткам на нефтебазах и объема импорта ГСМ, учитывая пока имеющуюся импортозависимость по бензину и дизтопливу», - пояснил К. Бозумбаев.

При этом он подробнее остановился на мерах для обеспечения топливом внутреннего рынка нефтепродуктов.

«С начала года вступил в действие техрегламент Таможенного Союза запрещающий выпуск, не соответвующих стандартам К-4, К-5, это экологический аспект. Максимальная стабильность обеспечения рынка - министерство улучшило координацию сроков плановых ремонтов и загрузки трех НПЗ. К примеру, остановка в мае Шымкентского НПЗ не вызвала дефицита ГСМ в стране. Для повышения продуктивности на трех НПЗ внедряется автоматизация управления ремонтами. Ежегодные сроки ремонтов сократятся с 45 до 20 дней, остановка на 45 дней будет осуществляться раз в три года. Напомню, что до нынешнего года ежегодно каждый из заводов останавливался на срок от 30 до 45 дней», - указал министр.

Как добавил глава Минэнерго, это позволит увеличить переработку нефти в среднем на 300 тыс тонн в год.

«В ближайшей перспективе наш рынок будет полностью насыщен отечественным продуктом», - заверил К. Бозумбаев.

Ксения Давыдова, Астана

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