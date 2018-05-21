В РК определен оператор учета сырой нефти и газового конденсата
Оператором учета сырой нефти и газового конденсата является юридическое лицо, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия) в котором принадлежат государству.
Фото : vestifinance.ru21 мая 2018, 11:13
Приказом министра энергетики РК от 19 февраля 2018 года определен оператор учета сырой нефти и газового конденсата, сообщает Zakon.kz.
«Определить оператором учета сырой нефти и газового конденсата определено акционерное общество «Информационно-аналитический центр нефти и газа»», - говорится в приказе.
Как поясняется, оператором учета сырой нефти и газового конденсата является юридическое лицо, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия) в котором принадлежат государству, а права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) осуществляет уполномоченный орган в области углеводородов.
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