В РК определен оператор учета сырой нефти и газового конденсата

Оператором учета сырой нефти и газового конденсата является юридическое лицо, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия) в котором принадлежат государству.

Приказом министра энергетики РК от 19 февраля 2018 года определен оператор учета сырой нефти и газового конденсата, сообщает Zakon.kz.





«Определить оператором учета сырой нефти и газового конденсата определено акционерное общество «Информационно-аналитический центр нефти и газа»», - говорится в приказе.

Как поясняется, оператором учета сырой нефти и газового конденсата является юридическое лицо, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия) в котором принадлежат государству, а права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) осуществляет уполномоченный орган в области углеводородов.

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