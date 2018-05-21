Российский специалист призвал не торопить Аршавина с завершением карьеры

Бывший наставник и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал текущую карьеру атакующего полузащитника Андрея Аршавина в алматинском «Кайрате», отвечая на вопрос о возможном возвращении россиянина в санкт-петербургский клуб во время прихода в команду итальянского специалиста Роберто Манчини, сообщает sport-weekend.com.

- Можно добавить, что Александр Кержаков был вынужден в начале сезона завершить футбольную карьеру, а от услуг Аршавина итальянский специалист предпочел отказаться, хотя президент клуба предпринимал попытки…

- Здесь дело уже не столько в Манчини. Перед ним тоже были «специалисты», которые не хотели или не могли работать с нашими авторитетами. Я считаю, что футболисты такого уровня, как Кержаков и Аршавин, должны сами определять, до какого возраста им играть. Не нужно их подталкивать к завершению карьеры. Они столько сделали для питерского футбола! Посмотрите, как за рубежом относятся к своим игрокам. Аршавин, как видите, продолжает здорово играть в чемпионате Казахстана. Посмотрите, как бережно относятся к своим ветеранам в ЦСКА. Возникла ситуация, при которой Игнашевич вернулся в сборную. Недооценка своих игроков налицо. Я бы к ним добавил еще Анюкова. Да, он не всегда попадал в состав и играл, но когда предоставлялся шанс, выходил и был на уровне. И сегодня мог бы спокойно конкурировать с основными игроками. Тем более, когда пошли потери в составе. Если клуб хочет добиваться результатов, то должен бережно ценить то, что у него есть. Это касается не только игроков, но и персонала и других работников, которые объединяются под одним названием: футбольный клуб «Зенит».