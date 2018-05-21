В Атырау прошел шоу-турнир «Звездные Воины»

Шоу-турнир «Звездные Войны» стал настоящим подарком для юных теннисистов и для жителей города Атырау.

19 мая жители города Атырау стали свидетелями уникального теннисного лазерного шоу «Звездные Воины» с участием юных теннисистов. Мероприятие открыло яркое световое лазерное шоу. По задумке организаторов, шоу матч прошел в стиле космической сказки для детей, где использовались новые технологии подсветки теннисного мяча, ракетки, а также теннисного корта. Впервые участники шоу-турнира сыграли в теннис в темноте. В турнире участвовали три команды, в состав которых вошли лучшие теннисисты города Атырау.

Команды боролись за главный трофей - Кубок Света. Каждый матч турнира разыгрывался из одного тай-брейка до семи очков. Победителем лазерного шоу-турнира стала команда «Огненный Марс», которая в финале переиграла игрока из команды «Водяная Венера».

«Сегодня впервые в мире юные теннисисты сыграли в теннис в темноте. Нигде в мире не проводились такие театрализованные шоу-турниры. Мы проводим такие шоу матчи для популяризации тенниса в регионе. После этой теннисной сказки, надеемся, больше детей придут играть в теннис. Безусловно, наше мероприятие войдет в историю развития казахстанского тенниса, ведь нигде в мире не было такого яркого лазерного теннисного шоу», - прокомментировала шоу- турнир директор филиала Федерации тенниса Казахстана по Атырауской области Вера Тихомирова-Брегвадзе.

«Я был удивлен, насколько хорошо дети сыграли в темноте. На кортах развернулись настоящие теннисные баталии. Уникальность данного шоу в том, что через театрализованное шоу, мы приводим детей в теннис и в спорт в целом. Замечательно, что сегодня было много детей. И все они были довольны. Очень рад, что такое грандиозное мероприятие прошло именно в теннисном центре города Атырау, что очень важно для развития тенниса в Атырауской области», - отметил Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев.

Алмас Тагибеков, отец участника турнира «Звездные Воины»:- Самое приятное было то, что юное поколение показало игру. Дети в возрасте 8-9 лет, показали хорошую, стабильную игру. Сегодня был аншлаг. Людям нужно видеть теннис с разных сторон с помощью шоу турниров, тренировок и мастер-классов. Такие мероприятия нужны. Это и детям интересно. Большая часть этих детей захочет прийти и играть в теннис.

Шоу-турнир «Звездные Войны» стал настоящим подарком для юных теннисистов и для жителей города Атырау. После шоу болельщики, родители, маленькие теннисисты и любители спорта делились своими положительными отзывами и впечатлениями. Многим понравился театрализованный теннис с настоящим эмоциональным окрасом.

Напомним, что Теннисный центр в городе Атырау открылся в декабре 2016 года. Теннисный центр построен по международным стандартам и включает в себя 8 кортов с покрытием "хард", четыре из них – крытые: один с трибунами на 300 человек для проведения соревнований. На сегодня в теннисном центре около 300 детей занимаются теннисом, из них 80 детей тренируются на бесплатной основе.

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