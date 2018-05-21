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Доллар еще подрос на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 328,76 тенге за доллар.

Фото : lada.kz21 мая 2018, 11:29

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 328,76 тенге за доллар (+0,45 тенге), объем торгов – 29,95 млн долларов (-55 000 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,2790 тенге за рубль, предложение – 5,2890 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,5800 тенге за юань (-0,0320 тенге), объем торгов – 100 тыс. юаней (-250 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара – 328,2-329,20 тенге, рос.рубля – 5,28-5,32 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.


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