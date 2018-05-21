Доллар еще подрос на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 328,76 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 328,76 тенге за доллар (+0,45 тенге), объем торгов – 29,95 млн долларов (-55 000 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,2790 тенге за рубль, предложение – 5,2890 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,5800 тенге за юань (-0,0320 тенге), объем торгов – 100 тыс. юаней (-250 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара – 328,2-329,20 тенге, рос.рубля – 5,28-5,32 тенге.



В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

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