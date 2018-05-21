Фишинговая атака, интернет-банкинг: мошенников ищет полиция Астаны

Злоумышленники, получая код доступа от продавцов, входят в их личный кабинет интернет-банкинга, откуда переводят все имеющиеся деньги.

Департаментом внутренних дел Астаны расследуются уголовные дела по фактам мошенничеств, совершенных посредством услуги "Интернет банкинг", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Например, злоумышленники, найдя объявление на сайте по продаже квартир или автомобилей, созваниваются с продавцами по телефону и сообщают, что готовы купить квартиру или автомобиль и намерены отправить задаток. Для этого предлагают подключить услугу "Интернет банкинг" к платежной карте продавца и при этом называют свой номер телефона. Потерпевшие, в большинстве случаев из-за незнания принципов работы услуги "Интернет банкинг", предоставляют злоумышленникам полный доступ к управлению банковской карточкой и денежным средствам, находящихся на их счетах.

"В апреле т.г. неизвестный написал сообщение посредством мессенджера WhatsApp гр-ну М. по объявлению о продаже автомашины, размещенному в интернете. В ходе переписки неизвестный сообщил, что якобы намерен купить авто, но находится в другом городе и готов перечислить оплату на карточку, а автотранспорт заберет позже. По просьбе мошенника гр-н М. передал по WhatsApp данные своей карточки, после чего на его абонентский номер пришло СМС-сообщение с кодом доступа к личному кабинету интернет-банкинга, который он также продиктовал злоумышленнику, а через несколько минут ему пришло смс-уведомление о списании всех денежных средств на чужой карточный счет. Сразу после перечисления мошенник отключил мобильный телефон", - рассказали в полиции.

В ходе проведенного расследования установлено, что злоумышленники, получая код доступа от продавцов, входят в их личный кабинет интернет-банкинга, откуда переводят все имеющиеся деньги.

Другой метод совершения мошенничества через интернет-банкинг - фишинговая атака, то есть создание полной копии сайта любого банка. И ничего не подозревающие казахстанцы добровольно предоставляют преступникам свои конфиденциальные данные.

Чтобы сохранить свои сбережения, пользователи онлайн-банкингов не должны переходить по неизвестным ссылкам. Если вы все же стали жертвой мошенников, в первую очередь необходимо обратиться в контакт-центр вашего банка. Там немедленно заморозят все счета, удалят вредоносный сервис с вашего компьютера и проведут расследование.

Департамент внутренних дел Астаны призывает граждан быть бдительными и рекомендует:

- никому не передавать персональные сведения карточных счетов и пин-коды;

- не переводить деньги на незнакомые телефоны;

- не подтверждать операции с банковскими картами, которые не совершали;

- не переводить деньги неизвестным лицам через анонимные платежные системы;

- не пользоваться сомнительными программами и приложениями в компьютере или сотовом телефоне, а также не пользоваться неизвестными ссылками, не принимать письма от незнакомых людей.

В случае, если вы пострадали от уловок мошенников, сообщите по тел. 71-60-10, 71-63-35, 71-62-91 или 102.

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