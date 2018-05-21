В ЮКО задержали двух мужчин, пропагандирующих идеи терроризма

Подозреваемых задержали в ходе совместной спецоперации ДКНБ и ДВД ЮКО.

Мужчин подозревают в распространении аудио и видеозаписи, пропагандирующие идеи религиозного радикализма, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДВД ЮКО совместно с ДКНБ в г.Туркестан и Сайрамском районе области по подозрению в распространении аудио и видеозаписи, пропагандирующие идеи религиозного радикализма, задержаны 2 граждан, 1990 и 1995 г.р», – сообщили в ведомстве.

Сейчас в ДВД ЮКО начато досудебное расследование по факту пропаганды терроризма. Следственным управлением департамента проводятся все необходимые следственные мероприятия. Подозреваемые взяты под стражу.

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