"Копия папы": Младшую дочь Аршавина завалили комплиментами

Пользователи Сети пришли в настоящий восторг от фотографий младшей дочери Андрея и Алисы Аршавиных Есении. Комментаторы сошлись во мнении, что ребенок очень похож на своего отца.

Андрей Аршавин стал одним из самых обсуждаемых российских футболистов не только благодаря своим успехам на поле, но и из-за скандалов, в том числе и в личной жизни. Сперва общественность обсуждала его развод с ведущей Юлией Барановской, а затем сложные взаимоотношения в новой семье.

Как бы то ни было, футболист счастливо живет в браке с бывшей журналисткой Алисой Казьминой и, кажется, никакие слухи о мимолетных романах Андрея Аршавина на стороне не могут поколебать этот союз. Доказательством этому служат милые семейные фото, появляющиеся в Сети.

В частности, Алиса Аршавина поделилась со своими подписчиками в Instagram снимками младшей дочери футболиста Есении. Для кадра девочку нарядили в чрезмерно большую для нее бейсболку. "Наша кукла, Есенечка", – подписала фотографию счастливая мать.

Некоторые из них заметили, что все дети футболиста очень на него похожи. "А у Аршавина все дети красивые и все похожи на него )))", "У аршавина все дети на одно лицо", "У Аршавина кровь сильная", "Какие гены сильные все детки на папу похожи", "Похожа на брата и сестру,и на папу!", – отметили пользователи Сети