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Какой будет погода в ближайшие дни

На большей территории ожидается погода без осадков.

Фото : mgorod.kz21 мая 2018, 11:44

Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 22-24 мая, сообщает Zakon.kz.

Так, поле повышенного атмосферного давления будет оказывать влияние на погоду Казахстана, поэтому на большей территории ожидается погода без осадков, но в северных областях в отдельных районах возможен небольшой дождь. На востоке республики с прохождением атмосферных фронтов предполагается умеренный дождь.

Температура воздуха в восточной половине Казахстана сохранится ниже климатической нормы на 2-4 градуса, а в западной – выше нормы на 4-6 градусов.

В Атырауской области на период 21-22 мая объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары в 37 градусов.


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