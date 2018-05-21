Кадровые назначения произошли в Акмолинской области

Так, Шукеева Гульжанар Булатовна назначена руководителем управления внутренней политики.

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин на аппаратном совещании ознакомил актив с рядом кадровых изменений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Так, Шукеева Гульжанар Булатовна назначена руководителем управления внутренней политики.

Гульжанар Шукеева, 1967 года рождения. Окончила Казахский педагогический институт имени Абая, Казахстанско-Российский университет. Бакалавр политологии.

С 1990 по 2004 годы работала в сфере образования. С 2004 по 2006 годы являлась главным специалистом, затем начальником отдела Департамента внутренней политики города Алматы.

С 2006 по 2010 годы занимала различные должности в министерстве культуры и информации Республики Казахстан, секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан. С 2010 по 2015 годы руководила управлением внутренней политики Акмолинской области.

До настоящего назначения занималась предпринимательской деятельностью.

Сагинбаев Азамат Куандыкович назначен руководителем управления сельского хозяйства.

Азамат Сагинбаев, 1980 года рождения, родился в городе Целинограде. Окончил Казахский государственный аграрный университет им.С.Сейфуллина по квалификации менеджер животноводства. Кандидат сельскохозяйственных наук.

Трудовую деятельность начал стажером-исследователем кафедры технологии и стандартизации продуктов животноводства Казахского государственного аграрного университета имени Сакена Сейфуллина.

С 2008 по 2010 годы работал на различных должностях в АО «Асыл түлік». С 2010 по 2014 годы занимал ответственные должности в АО «КазАгроПродукт», «КазАгроМаркетинг», «КазАгроИнновация». С 2014 по 2017 годы был генеральным директором ТОО «Научно – инновационный центр животноводства

и ветеринарии».

До настоящего назначения являлся директором Департамента животноводства министерства сельского хозяйства РК.

Сырлыбаев Марат Кадирович назначен ректором Кокшетауского государственного университета имени Ш.Уалиханова.

Марат Сырлыбаев, 1963 года рождения. Окончил Казахский государственный университет им. С.Кирова, институт рынка при Казахской государственной академии и Казахский национальный аграрный университет. Кандидат экономических наук.

С 1985 по 2011 годы – на преподавательской работе, на руководящих должностях в государственных органах и высших учебных заведениях.

До настоящего назначения был проректором по финансово-хозяйственным вопросам Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

Смагулов Серик Зайкешевич назначен главным редактором областной газеты «Акмолинская правда».

Серик Смагулов, 1959 года рождения, уроженец Кокчетавской области. Окончил Казахский Национальный педагогический университет им. Абая.

Более десяти лет проработал корреспондентом областной газеты «Степной маяк». С 1997 по 2008 годы - коммерческий директор газеты «Окжетпес», занимал должности главного редактора газет «Курс», «Любимый город» и работал в пресс-службе акима Акмолинской области.

С 2012 по 2016 годы – главный редактор газеты «Степной маяк», затем заместитель главного редактора областной газеты «Акмолинская правда».

До настоящего назначения работал заведующим отделом областной газеты «Акмолинская правда».

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