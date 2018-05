О состоянии и развитии гражданского права в Республике Казахстан

(2018 год)

Карагусов Ф.С.

доктор юридических наук, профессор,

Институт частного права Каспийского университета

(Алматы, Казахстан), гл. научный сотрудник

1. Казахстан является страной писаной Конституции и Гражданского кодекса. Конституция Республики Казахстан была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года [1]. Нормы Конституции имеют высшую юридическую силу и подлежат непосредственному применению на всей территории Казахстана. Согласно ст. 4 Конституции, действующее право состоит из положений законодательных и иных нормативных правовых актов, принятых уполномоченными государственными органами в рамках их закрепленных полномочий и компетенции, а также международных договоров Республики Казахстан и нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда. Конституция закрепляет основные права и обязанности человека и гражданина, определяет государственный строй и административно-территориальной устройство, условия формирования (избрания, назначения) органов центральной государственной администрации и распределение полномочий между ветвями власти, функционирование судебной системы, а также порядок принятия законов.

В качестве конституционной основы для развития гражданского законодательства важными являются отраженные в Конституции основы правосубъектности граждан, персональной свободы, равной защиты государственной и частной собственности, гарантии права собственности и наследования, свободы труда и предпринимательства, охраны семьи и брака, защиты прав граждан предусмотренными законом способами и целый ряд других норм Основного закона. В Конституцию неоднократно вносились изменения, в том числе связанные с перераспределением полномочий между ветвями власти, а также направленные на повышение независимости судебной системы и усиление гарантий судебной защиты прав и законных интересов.

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (ГК) состоит из двух Частей. Общая Часть была принята в декабре 1994 года и содержит нормы, определяющие объект регулирования и структуру гражданского законодательства, общие принципы гражданского права, гарантии свободы в реализации гражданской правосубъектности, положения о субъектах права (как гражданах, так и юридических лицах, коммерческих и некоммерческих организациях разных организационно-правовых форм), об объектах гражданских прав, о праве собственности и других вещных правах, о сделках и обязательствах, а также общие положения договорного права [2].

Особенная Часть ГК, принятая в 1999 году, посвящена регулированию отдельных видов гражданско-правовых договоров, внедоговорным обязательствам (включая конкурсные обязательства, деликты и обязательства из неосновательного обогащения), праву интеллектуальной собственности и праву наследования [3]. В состав Особенной Части также включен самостоятельный раздел с положениями, относящимися к международному частному праву [4]. Семейное право и трудовое право основываются на нормах отдельных кодексов. На основе ГК сформировалась обширная система законодательных и подзаконных актов, регулирующих отдельные аспекты гражданско-правовых отношений. За период действия ГК в него вносились многочисленные и многократные изменения, и такая деятельность продолжается.

3. Конституция и ГК гарантируют защиту гражданских прав и охраняемых законом интересов в суде, а также посредством применения альтернативных средств разрешения споров (АДР). Гражданский процесс регламентирован Гражданским процессуальным кодексом [5]. Основными АДР, получившими широкое признание и развивающимися в Казахстане, являются арбитраж и медиация. Вопросы организации арбитража и осуществления арбитражного разбирательства на территории Казахстана регулируются отдельным Законом от 8 апреля 2016 г. №488-V «Об арбитраже» [6], так же как медиация регулируется отдельным Законом от 28 января 2011 г. №401-IV «О медиации» [7]. С 1995 года Казахстан является участником Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 10 июня 1958 года (Нью-Йоркская Конвенция). С целым рядом иностранных государств Республика заключила двусторонние соглашения о взаимном признании решений иностранных судов и документов, выданных уполномоченными органами иностранных государств.

4. В настоящее время в Казахстане реализуется Концепция правовой политики Республики Казахстан на 2010 - 2020 годы [8]. Основными направлениями развития определены оптимизация соотношения гражданского права и других отраслей права, ограничение государственного вмешательства в сферу частного предпринимательства и расширение границ применения принципа диспозитивности в регулировании имущественных отношений и отношений в рамках гражданского процесса, развитие корпоративного права и законодательства о некоммерческих организациях, «уточнение понятия сделок, их состава и последствий неисполнения сделок», «совершенствование института признания сделок недействительными», развитие вещного права и расширение видов вещных прав, корректировки общих и отдельных положений об обязательствах, улучшение правового регулирования процедур банкротства и внедрение концепции банкротства индивидуальных предпринимателей, приведение в соответствие с международными стандартами (но с учетом национальных интересов) нормативных правовых актов о праве интеллектуальной собственности. Отдельное внимание уделено корректировкам статуса государства в качестве участника имущественных отношений. Особо выделены задачи относительно разработок, касающихся понятия «отказ от права», порядка определения ущерба и взыскания убытков, применения двусторонней реституции при недействительности сделок с участием в ней добросовестного приобретателя, защиты прав добросовестного приобретателя в целом, направленных на увеличение видов ценных бумаг, регулирование «аффилированных сделок», определение статуса агентов и регламентацию агентских соглашений. Сделана попытка использовать термин «публичные интересы», но не определено его содержание.

Результаты анализа содержания этой Концепции в свое время были изложены в докладе, посвященном общей оценке предусмотренных в ней задач по развитию гражданского права [9]. Здесь только повторю, что важность вышеперечисленных задач не вызывает сомнений. Вместе с тем, Концепция выглядела бы в более выигрышном свете, если бы удалось избежать того, что некоторые изложенные в ней идеи не отвечают ее высокому уровню и могут быть реализованными в рамках обычного нормотворческого процесса, ряд формулировок Концепции не соответствует цивилистической терминологии, а некоторые из поставленных задач не относятся к сфере применения гражданского права, другие из них сформулированы декларативно и без усматриваемой в их основе идеи. Целый ряд положений Концепции по вопросам совершенствования гражданского законодательства можно подвергнуть обоснованной критике. Как показала практика реализации этой Концепции за период с ее принятия, недостаточное внимание к формулированию некоторых задач совершенствования гражданского законодательства привело к тому, что либо само развитие законодательства на основании соответствующих деклараций Концепции привело к попытке создания дуализма в регулировании частноправовых вопросов (за счет разработки и принятия Предпринимательского кодекса), либо к несовершенной и незавершенной регламентации отдельных вопросов (как например, относящихся к законодательной классификации недействительных сделок) или к тому, что работа по теоретическому обоснованию некоторых вопросов совершенствования права пошла в неправильном направлении (в частности, по вопросам введенного Концепцией в оборот, хотя и объективно остающегося не воспринятым на уровне законодательных норм, понятия «аффилированных сделок).

5. Вышеупомянутая Концепция правовой политики не предусматривает принятие какого-либо кодекса, регулирующего отношения в сфере предпринимательства. Идея разработки Предпринимательского кодекса (ПК) появилась неожиданно, и для казахстанского права весьма беспочвенно. Юридическое сообщество фактически разделилось на два противоположных лагеря (если не считать тех, кто отнесся к этой идее индифферентно или философски). Дискуссии по поводу самой идеи, а затем и относительно четырех вариантов концепции ПК были очень острыми. Привлекались зарубежные эксперты, затрачивались средства на поездки некоторых юристов (вовлеченных в разработку ПК и его концепции) за рубеж, проводились конференции и круглые столы, осуществлено множество публикаций и интервью, посвященных этому процессу.

В 2015 году все же был принят Предпринимательский кодекс, который согласно преамбуле «определяет правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательства в Республике Казахстан, регулирует общественные отношения, возникающие в связи с взаимодействием субъектов предпринимательства и государства, в том числе государственным регулированием и поддержкой предпринимательства» [10]. Он состоит из 324 статей преимущественно декларативного и/или отсылочного характера, включает в себя положения, предполагающие регулировать такие вопросы, как правовые основы взаимодействия субъектов предпринимательства и государства, понятие классификации субъектов предпринимательства, общие условия их деятельности, общие положения об объединениях предпринимателей и их функционировании, участии предпринимателей в нормотворчестве, государственно-частное партнерство, социальная ответственность предпринимательства, государственные регулирование и поддержка предпринимательства, принцип саморегулирования, отдельные формы и средства государственного регулирования предпринимательства (разрешения, техническое регулирование, государственное регулирование цен и тарифов, государственный контроль и надзор, а также, почему-то, обязательное страхование в качестве отдельной такой формы), регулирование экономической конкуренции (вопросы конкуренции, монополистической деятельности, участия государства в предпринимательской деятельности, защита конкуренции и предупреждение недобросовестной конкуренции, выявление и пресечении нарушений, государственная поддержка малого и среднего бизнеса, инвестиционной и индустриально-инновационной деятельности, формы и способы защиты предпринимателей, статус инвестиционного омбудсмена, а также почему-то в рамках регулирования этих вопросов - специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры по отношению к третьим странам, обжалование действий и бездействия государственных органов и должностных лиц), ответственность за нарушения законодательства в сфере предпринимательства.

В связи с принятием ПК многие ранее действовавшие законы были отменены, в том числе (по непонятной причине) и законы об инвестициях, а предусмотренное в них детальное регулирование отдельных аспектов регулирования предпринимательства заменено декларациями и бланкетными нормами ПК. В реальности применение находят некоторые из закрепленных в них легальных определений, классификаций субъектов предпринимательства, а также нормы относительно регулирования вопросов конкуренции и монополистической деятельности. Весьма негативно можно оценить необоснованное определение предмета регулирования ПК, согласно ст. 1 которого именно ему придается значение конституирующего акта с превалирующим значением его норм в сфере регулирования предпринимательства. Причем неловкий «реверанс» в сторону гражданского законодательства, за которым в ПК признано регулирование товарно-денежных и иных основанных на равенстве участников имущественных и связанных с имущественными личных неимущественных отношений, не исправляет созданный таким регулированием методологический диссонанс.

Цивилистами Казахстана и других стран дальнего и ближнего зарубежья разработка и принятие ПК восприняты отрицательно [11]. Выводы по результатам общего анализа всех четырех вариантов концепции этого кодекса в свое статье изложил М.К. Сулейменов, указав, что «полноценный [предпринимательский] кодекс создать в принципе невозможно. Если даже инициаторам разработки проекта Предпринимательского кодекса удастся добиться его принятия (а эта возможность вполне реальна, ибо им удалось заложить идею о принятии Предпринимательского кодекса в текст выступления и в Указ Президента РК), сомнительно, что данный кодекс может эффективно регулировать предпринимательские отношения» [12]. Когда же ПК был принят, он совершенно обоснованно констатировал, что «завершился наконец многострадальный процесс принятия ненужного закона, который в настоящем виде не вносит ничего нового в регулирование предпринимательской деятельности, но путаницу изрядную внести может. Я высказал только часть замечаний, возникших при поверхностном знакомстве с ПК. Более детальное изучение не представляется нужным ввиду полной бесполезности и вредности Предпринимательского кодекса Республики Казахстан» [13].

6. Во исполнение Концепции правовой политики на 2010 - 2020 годы в 2013 году была подготовлена концепция законопроекта и сам законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского законодательства. Этот проект предусматривал развитие законодательных положений по таким направлениям, усиление и расширение сферы действия принципа диспозитивности, исключение из ГК понятия «вознаграждение (интерес)» и замена его категорией «проценты», фиксация в ГК всего спектра используемых в обороте ценных бумаг, закрепление норм об абстрактных убытках, неотвратимости возмещения убытков, возмещении убытков при прекращении договора и т.п., совершенствование института недействительности сделок, уточнение понятия сделок (их состава, последствий неисполнения сделок и признания их недействительными), законодательное расширение вещных прав и оснований их возникновения, введение агентов в число субъектов гражданского права и регламентации вопросов агентского соглашения, совершенствование общих и специальных норм ГК об обязательствах, приведение нормативных актов о право интеллектуальной собственности в соответствие с международными стандартами в этой области, указание на добросовестность как общий принцип гражданского права. Эти концепция и законопроект подверглись серьезному обсуждению, но в силу обстоятельств субъективного и объективного характера (в том числе, принятие на самом высоком уровне решения о развитии казахстанского права на основе имплементации некоторых институтов английского права, срочная задача о пересмотре положений о недействительности сделок и применении их последствий, вмешательство Всемирного Банка для приведения казахстанского законодательства в соответствие с его рекомендациями согласно рейтингам Doing Business и другие факторы) сам закон не был принят в этом виде.

В то же время, целый ряд задач, предусмотренных Концепцией правовой политики, уже реализованы в той или иной степени. Например, вопросы банкротства индивидуальных предпринимателей в настоящее время регламентированы Законом от 7 марта 2014 г. №176-V «О реабилитации и банкротстве». Законом от 25 марта 2011 г. № 421-IV в ГК внесены поправки, относящиеся, помимо прочего, к некоторым общим положениям гражданского законодательства, как, например, вопросу отказа от права, а Закон от 27 февраля 2017 г. № 49-VI внес существенные коррективы по вопросам недействительности сделок, применения последствий недействительности, закрепил разделение на ничтожные и оспоримые сделки, а также внес целый ряд других важных изменений и дополнений. Принятие этих поправок, относящихся к недействительным сделкам, сопровождалось очень серьезной и болезненной дискуссией, а само законодательное оформление требует дальнейшего совершенствования. Рядом других законов в ГК вносились поправки, направленные на улучшение условий осуществления предпринимательской деятельности, изменение некоторых положений о хозяйственных обществах и товариществах и других аспектов регулирования имущественного оборота.

Решение других задач, предусмотренных действующей Концепцией правовой политики, находится на стадии их концептуальной отработки. В частности, еще в 2015 году была разработана Концепция совершенствования договорного права, [14] в настоящее время пока еще не реализованная в законопроекте, что во многом объясняется приоритетностью принятия закона, направленного на восприятие конструкций английского права (см. ниже). Ведется работа по разработке концепции и путей законодательного оформления конструкции агентского договора [15], на основании которой уже сегодня можно сделать вывод о том, что идея введения в ГК отдельной главы, посвященной правовому регулированию агентского договора, является перспективной.

Также к обсуждению предложена аналитическая справка Института законодательства Министерства юстиции Казахстана относительно введения общего понятия аффилированных сделок, однако общей позицией Института частного права академика Сулейменова является то, что анализ ее содержания выявляет отсутствие в ней системного и последовательного рассмотрения научной и практической проблем, необоснованность выбранных подходов к исследованию проблемы и сделанных на основе их применения выводов, нецелесообразность большинства выводов в контексте их практического внедрения в законодательство, а следовательно, - и перспектив реализации изложенных в ней предложений. Даже положения действующего Закона «Об акционерных обществах» в ней трактуются неправильно. С учетом этого нами предложено вернуть документ на существенную доработку, более вдумчиво изучить теоретические источники и законодательный опыт развитых юрисдикций, разделить вопросы о сделках и о корпоративных группах.

Отдельно обсуждается идея и соответствующий законопроект, предполагающие усиление гарантий права собственности. В частности, предлагаются регулирование законом механизма проверки «чистоты сделок» и соответствующее повышение роли нотариусов при оформлении сделок с недвижимостью. По какой-то причине полноценное внедрение принципа достоверности публичных реестров, обеспечивающего защиту стабильности гражданского оборота, государством не предлагается. Вместо этого продвигается идея американского права о проверке всей истории сделок с недвижимым имуществом с момента появления каждого отдельного, причем, без указания понятных правовых последствий такой проверки. Думается, что этот дорогостоящий процесс не будет способствовать определенности и эффективности оборота.

Проводившаяся в 2011 - 2013 годах работа по гармонизации гражданского законодательства государств-членов ЕврАзЭС осталась незавершенной по причине того, что при обсуждении самой концепции такого развития гражданского права не удалось договориться о форме и конкретном содержании гражданского права, общего для Евразийского экономического пространства.

7. Одним из приоритетных направлений развития казахстанского права в настоящее время является «имплементация положений английского права». Эта идея в момент ее опубликования вызвала негативный отклик в среде казахстанских цивилистов. Первоначальный проект концепции такой имплементации вызвал активное неприятие изложенных в нем идей. В ходе ее последующего обсуждения глава школы казахстанской цивилистики академик М.К. Сулейменов, понимая бесперспективность противостояния такому подходу по развитию национального права, предложил пути и способы восприятия предложенных к «имплементации» концепций и институтов английского права [16]. Доработанная Концепция совершенствования гражданского законодательства Республики Казахстан на основе имплементации положений английского права опубликована, [17] и в соответствии с ней уже завершается подготовка законопроекта о внесении изменений и дополнений в ГК и целый ряд других законодательных актов.

В частности, предполагается усиление роли судебной практики в регулировании имущественных отношений и расширение пределов судебного усмотрения; введение понятия корпорации и законодательного регулирования корпоративных отношений, корпоративных актов и корпоративный соглашений, упорядочивание ответственности должностных лиц корпораций и разработка основ холдингового законодательства; определение значения обещания в качестве юридического факта гражданского права и введение в казахстанское законодательство английского правового принципа «эстоппель» применительно к определенным правовым ситуациям; дополнение ГК оговоркой о неизменности обязательств «сlausula rebus sic stantibus»; усовершенствование правил договорной гражданско-правовой ответственности на основе правил «абстрактных убытков» и «недоказанных убытков»; введение в гражданское законодательство регулирования получивших широкое распространение в договорной практике условий, предусматривающих заверения об обстоятельствах (representations and warranties), а также распространенной в договорной практике оговорки от убытков, потерь - «indemnity clause»; совершенствование правил о судебном толковании условий гражданско-правового договора; введение в ГК независимой гарантии; закрепление в ГК применяемых на практике конструкций рамочного и абонентского договоров.

Как мы видим, большинство предполагаемых к включению в гражданское законодательство решений имеет довольно условное отношение к английскому праву, поскольку многие правовые конструкции применяются в международной торговой или деловой практике (как независимая гарантия, рамочные и абонентские договоры), регулируются в законодательстве стран гражданского прав (как, например, корпоративное право), некоторые задачи предусмотрены в Концепции правовой политики Казахстана на 2010 - 2020 годы. Что касается предлагаемых понятий и конструкций английского права, то их можно внедрять при условии, что (а) разработчики сами понимают содержание и предназначение этих понятий, и (б) таковые органично включаются в состав казахстанского законодательства, не создавая противоречий и не нарушая целостности казахстанского права. Например, вполне можно согласиться с внедрением договорных заявлений в форме representations and warranties, если (а) будут четко урегулированы последствия нарушения заявлений каждого из этих видов, и (б) предусмотренная нашим ГК презумпция добросовестности контрагента будет заменена обязанностью каждого участника оборота проявлять должную степень заботливости о своих интересах (due care), а связанные с недобросовестностью контрагента риски будут заменены ответственностью субъекта за недостаточность проявленной им заботливости о себе самом.

8. Особым направлением в развитии казахстанского гражданского права представляется инициированная Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» (НПП) работа по внедрению концепции юридического лица публичного права (ЮЛПП). На данный момент по поручению НПП исследовательской группой под руководством академика Сулейменова проведен детальный анализ теоретических источников, законодательства развитых иностранных государств и стран бывшего СССР, воспринявших этот институт в своем национальном праве. Основные выводы по результатам этого исследования изложены в опубликованном отчете [18]. В частности, с учетом того, что категория юридических лиц публичного права известна законодательству большинства развитых и развивающихся демократических государств с рыночным типом экономики, и на ее основе в этих государствах, включая практически все страны-участницы ОЭСР, а также уже почти половину бывших советских республик (с учетом бывших прибалтийских республик), сформировано и действует (хотя и с различным уровнем совершенства и эффективности) специальное законодательство о правовом положении ЮЛПП и их деятельности, задача создания такого специального законодательства в ближайшее время может стать актуальной и для Республики Казахстан. Степень актуальности повышается еще и в связи с тем, что в других странах СНГ (включая Российскую Федерацию, Кыргызстан и Узбекистан) уже на протяжении нескольких лет ведутся научные дискуссии и публичные обсуждения по реформированию действующего законодательства с целью признать и регламентировать статус юридического лица публичного права. Мы считаем целесообразным развитие казахстанского права с тем, чтобы восприятие правовой концепции ЮЛПП национальной правовой системой осуществлялось (а) на примере лучших законодательных образцов развитых государств, а также (б) с учетом опыта этих (и других) государств по организации процесса соответствующего совершенствования национального законодательства. Настоящее время ведется работа по анализу казахстанского законодательства относительно конкретных путей внедрения этой правовой концепции в национальную законодательную систему Казахстана.

9. В заключении обращу внимание на то, что в Казахстане действует Конституционный закон от 7 декабря 2015 г. №438-V «О Международном финансовом центре «Астана» [19]. Несмотря на его лаконичный и, во многом, рамочный характер, он содержит ряд положений, которые не просто являются необоснованными с позиций гражданского и международного частного права, но которые также можно характеризовать как законодательную основу для изменения целостности государственной территории республики и создания более одной юрисдикции в рамках государственных границ Казахстана.

Вопрос о том, насколько придание этому акту на момент его принятия (да и позже, с внесением Законом от 10 марта 2017 г. № 51- VI дополнительного пункта 3-1 в ст. 2 в Конституцию) статуса Конституционного закона можно рассматривать как условие соблюдения и ненарушения Конституции, в данном случае не рассматривается (тем более, что, насколько известно, даже Конституционный Совет до сих пор не опубликовал своей официальной позиции по этому вопросу). Однако следует обратить внимание на то, что изначально предполагалось создание МФЦА / AIFC с приданием ему специального статуса, и для него предусматривается «закрепление особого юридического статуса в Конституции… Создание независимой судебной системы с собственной юрисдикцией, которая будет функционировать на принципах английского права» [20].

Однако же, в соответствии со ст.2 казахстанской Конституции Республика Казахстан является унитарным государством, а ее суверенитет распространяется на всю его территорию. Суверенитет Республики Казахстан означает, что высшие органы государственной власти принимают нормативные правовые акты, имеющие юридическую силу на всей территории Казахстана, и эти высшие органы государства в пределах своей компетенции осуществляют организационные и иные мероприятия на всей территории страны, осуществляя свои функции независимо от влияний других государств. Целостность территории означает, что государство не допускает раздела территории Казахстана. В случае, когда территориальная целостность, неприкосновенность Республики находятся под серьезной и непосредственной угрозой, Президент принимает меры, диктуемые названным обстоятельством, включая введение на всей территории Казахстана и в отдельных местностях чрезвычайного положения, применение Вооруженных Сил [21].

Тем не менее, упомянутым Конституционным законом от 7 декабря 2015 г. вышеназванный Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) определен как «территория в пределах города Астана с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим». Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии с другими нормами этого Конституционного закона, на территории МФЦА не столько действует особый правовой режим, сколько в соответствии с этим актом на суверенной территории Казахстана создается отдельная юрисдикция, существенно отличающаяся от юрисдикции самой нашей республики.

В то же время, следует понимать, что существование двух правовых систем в рамках одной юрисдикции не признается нормальным явлением согласно общепризнанным принципам современного международного и национального публичного права. Сегодня известны две модели построения правовой системы в каждом государстве: территориальная (основанная на принципе гражданства и уважающая государственный суверенитет) и персональная (основанная на религиозной принадлежности, нередко, с пренебрежением суверенитета отдельного государства). В то же время, «право в современном государстве, построенном на принципах гражданства, («nation-state») объективно является территориальным: в границах страны существует одна правовая система, которая по определению - исключительная. Все граждане государства связаны этой системой, и они становятся связанными [правовой] системой прилегающей страны, как только они пересекают государственную границу» [22].

На основании изложенного, представляется, что, даже с учетом содержания Конституционного закона о МФЦА, развитие этого Центра целесообразно с учетом следующих моментов: (1) соблюдение принципа о том, что не может существовать одновременно двух правовых систем в рамках одной юрисдикции; (2) понимание того, что действующая Конституция Казахстана (даже с учетом внесенных в нее дополнений и изменений) не позволяет одновременное существование на территории Республики двух юрисдикций, и (3) любые изменения Конституции в целях создания правовой основы для существования на территории Казахстана параллельных юрисдикций могут быть расценены как угроза целостности и неприкосновенности Республики [23].

