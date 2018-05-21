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Установлен вандал, сломавший деревья в Алматы

Ведется расследование уголовного дела.

Фото : кадр видео21 мая 2018, 12:00

Полиция Алматы установила личность вандала, сломавшего деревья на пр. аль-Фараби в Алматы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, подозреваемый 1991 года рождения. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.202 УК РК - Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Пользователей интернета возмутил поступок неизвестного, который поломал деревья в районе пересечения проспекта Аль-Фараби с улицей Розыбакиева в Алматы. теперь нарушителю грозит штраф либо лишение свободы.


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