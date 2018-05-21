Бывшего мэра Бишкека обвиняют в коррупции

Он занимал пост мэра столицы с 15 января 2014 г. по 9 февраля 2016 г.

ГСУ ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела Генеральной прокуратурой КР, предъявлено обвинение по статье 303 ч.1 (Коррупция) УК КР бывшему мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову, сообщает Кабар со ссылкой на пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

Установлено, что в 2014 году Кулматов будучи мэром г.Бишкек, незаконно использовал грантовые целевые средства на сумму 2 млн долларов США, предоставленных в рамках реализации проекта «Модернизации ТЭЦ г.Бишкек» китайской компанией TBEA для строительства двух новых школ в регионах, перенаправил указанные денежные средства от ведения Правительства КР в ведение мэрии г.Бишкек под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве Калыс Ордо.

Так, К.Кулматов вступив в сговор и заключив без конкурсного отбора договор с руководителем ОсОО «Альто Групп», добился от китайской компании перечисления 1 млн долларов США напрямую на счет указанной частной компании. Также из городского бюджета было выделено дополнительно свыше 100 млн сомов для завершения строительства школы Калыс Ордо.

В настоящее время один из руководителей частной компании подрядчика задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

По местам жительства обвиняемого К.Кулматова, должностных лиц мэрии г.Бишкек и руководителя аффилированной с ним частной компании проведены санкционированные обыски.

Ведется следствие.

Напомним, что Кулматов занимал пост мэра столицы с 15 января 2014 г. по 9 февраля 2016 г.

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