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В здании министерства финансов РК провели противопожарные учения

Учения начались в 12.00.

Фото : kursiv.kz21 мая 2018, 12:12

21 мая Управлением Делами Президента Республики Казахстан организованы противопожарные учения в здании министерства финансов РК, передает Zakon.kz.

Учения начались в 12.00. Специалисты проверили систему сигнализации, систему оповещения и систему эвакуации людей, в том числе оснащение здания схемами эвакуации и другой вспомогательной информацией, готовность аварийных выходов из здания.

С помощью системы оповещения всем находившимся в здании была оказана информационная поддержка: специалисты противопожарной службы по внутреннему радиоканалу сообщили правила спасения.

Здание министерства финансов было построено в 1999 году.


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