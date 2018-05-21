В частности, в Постановление внесены следующие изменения: в главе «Товары и технологии двойного применения (назначения)»: в подразделе «Общие примечания по списку»: пункт 4 дополнен абзацем следующего содержания: «Допускается использование кодов ТН ВЭД, отсутствующих в номенклатуре (списке) продукции, подлежащей экспортному контролю»; пункт 5 изложен в следующей редакции: «5. Структура списка продукции двойного назначения состоит из 10 категорий, которое включает следующие категории и части» Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.