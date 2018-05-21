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Внесены изменения в постановление Правительства «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю»

Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2018 года № 266 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2008 года № 104 «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю» (не введено в действие)

В частности, в Постановление внесены следующие изменения:

в главе «Товары и технологии двойного применения (назначения)»:

в подразделе «Общие примечания по списку»:

пункт 4 дополнен абзацем следующего содержания:

«Допускается использование кодов ТН ВЭД, отсутствующих в номенклатуре (списке) продукции, подлежащей экспортному контролю»;

пункт 5 изложен в следующей редакции:

«5. Структура списка продукции двойного назначения состоит из 10 категорий, которое включает следующие категории и части»

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

21 мая 2018, 12:20
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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