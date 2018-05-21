Депутат: В Казахстане до сих пор нет учета добытой нефти

Следствием установлен ущерб на 100 миллиардов тенге.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития нефтегазового сектора депутат Куралай Каракен сообщила, что в Казахстане нет единых стандартов на нефтепродукты, передает корреспондент Zakon.kz.

"По оценкам ОПЕК наша страна входит в Топ-15 нефтедобывающих стран. Однако главная беда заключается в том, что у нас до сих пор нет достоверного учета добытой нефти. По данным генпрокуратуры с 2015 года расхождение между добытой, а этой 189 миллионов тонн нефти и экспортированной 191 миллион тонн нефти, составляет порядка 2 миллионов тонн. В денежном выражении это 600 миллионов долларов. В результате сравнения отчетом министерства энергетики об объемах добычи и переработки нефти с данными таможенных органов по экспорту нефти было обнаружено 40 компаний, которые отгрузили нефти больше, чем добыли", - отметила депутат.

Куралай Каракен рассказала, что за три года нелегальный оборот нефти и нефтепродуктов составил миллион тонн.

"Следствием установлен ущерб на 100 миллиардов тенге. По словам заместители генпрокурора Лукина, на межрегиональном форуме проблемы теневого оборота нефыти и газа, котоырй прошел в Актобе в прошлом году, зачастую нефть присваивают и продают в сговоре с работниками нефтегазовых компаний, охранных структур, путем незаконных врезок в нефтепроводы из-за ненадлежащей консервации скважин и на основе заключаемых между аффилированными фирмами договоров", - проинформировала депутат.

По ее словам, причинами подобного увода нефти известны отсутствие автоматизированного учета добычи нефти, современных нормативов ее списания, ненадлежащая охрана скважин.

"Один из способов занижать объемы выкачанной нефти - расходование больших объемов добытого сырья на технические потери. Ежегодно на техпотери и собственные нужды недропользователи по данным прокуратуры изымается в среднем 350 тысяч тонн нефти. Дошло до того, что у некоторых недропользователей технические потери оказались выше годовой добычи. Вместе с тем, нормативы списания были определены еще в советские период, почти 30 лет назад, за это время технология добычи нефти изменилась и модернизировалась. А современные методики учета списания нет до сих пор", - сообщила Куралай Каракен.

Также депутат заметила, что в Казахстане нет единых стандартов на нефтепродукты.

"В этой связи необходимо упорядочить процедуру единых стандартов на все виды нефтепродуктов. А также требуется модернизировать информационную систему учета Минэнерго. Считаю, что часть вопросов нужно решать на законодательном уровне. Вопросы единых стандартов и методик отрегулировать уполномоченным органам с привлечением специалистов", - заключила депутат.

Ксения Давыдова, Астана

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